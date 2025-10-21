Ni izvolite ni hvala: Ova su četiri najneljubaznija horoskopska znaka

Iako niko nije savršen, postoje horoskopski znaci koji imaju reputaciju da često zvuče oštro, da ne „uvijaju“ reči i da im uljudnost nije primarna briga. Među njima se često ističu ova 4 kao najneljubazniji horoskopski znakovi.

Jarac

Jarčevi nisu poznati po slatkorečivosti. Njihov racionalan i ozbiljan pristup vodi ih da kažu ono što misle — bez filtera. Kao posledica, mogu ostaviti utisak hladnoće i manjka empatije, iako to nije nužno njihova namera.

Škorpija

Škorpije ne pretvaraju ljubaznost kad je ne osećaju. Njihova sposobnost da brzo „pročitaju“ druge i da ne trpe površna ponašanja često rezultira oštrijim komentarima — što ih drugim ljudima može delovati kao neprijatno.

Ovan

Ovnovi ne vole gubljenje vremena. Ako im nešto deluje sporo, neorganizovano ili „previše emotivno“, mogu iskazati svoje mišljenje direktno — što može izgledati grubo ili nestrpljivo.

Devica

Device su perfekcionisti i kritički prema sebi i drugima. Kada vide grešku ili propust, retko će je prećutati — iako imaju dobre namere, njihov ton može zvučati oštro i stvoriti utisak neljubaznosti.

Zašto se ovi znakovi smatraju „neljubaznima“?

Svi pomenuti znakovi imaju jake karakteristike: iskrenost, direktnost, visoke standarde. U društvenim situacijama, kada mnogi biraju umanjivanje i uvijanje reči, oni biraju funkcionalnost i jasnoću — što može biti protumačeno kao manjak milosti.

