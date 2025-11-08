Najneuredniji znaci, njima je haos po kući normalan!

Najneuredniji znaci horoskopa su Strelci koji ne vole urednost, Vodoliji,paralelno radi više poslova i Ribama, najbolje se snalaze u haosu.

Najneuredniji znaci prema astrolozima su Ribe, Strelac i Vodolija. Oni mogu da žive u svakom haosu, njima je to normalno.

Kreativni nered je odlika većine nas, ali je super što se u njemu uvek možemo snaći i tačno znamo gde je šta, iako na prvi pogled ne deluje tako.

Naravno, kod neurednosti i šljampavosti ne pričamo o prljavštini, nego jednostavno o tome da sterilan prostor i pravilan raspored knjiga nisu osnova. Ipak, postoje tri horoskopska znaka kojima je haos u okruženju normalan, a evo koji su to.

Strelac – ne vole kada je sve sređeno

Strelci ne vole kada je sve tip-top i savršeno i preziru sterilnost svog okruženja. Najneuredniji je i ne iznenađuje kako je kod njih kreativni nered stalno prisutna stvar, bez obzira radi li se o njihovom domu ili kancelarijskom stolu.

Strelac najčešće ne može locirati svoje ključeve, daljinski, a i telefon zna završiti negde gde se ne bi očekivalo.

Ribe – najbolje se snalaze u haosu

Ribe vole komfor i udobnost, a kada je sve savršeno posloženo, jednostavno se ne mogu opustiti kako spada. Čišćenje im nije mrsko, ali slaganje i urednost su druga priča jer će ionako sve stvari u određenom trenutku zatrebati i onda im jednostavno nije jasno zašto bi ih trebalo slagati na policu, ako im mogu biti odmah na dohvat ruke.

O fotelji koja se pretvara u brdo odeće da ne pričamo…

Vodolija – paralelno rade više stvari

Vodolije uvek paralelno rade više stvari koje ostavljaju na pola dovršene jer kreću da rade – nove stvari. I tako stalno u krug. I taman kada pripreme odeću za peglanje, dobiju inspiraciju za pisanje pesme, u tom trenutku lete prema papiru i olovci, a veš ostaje na pola na kauču, a pola u korpi.

Dok završavaju s jelom, jure da zaliju cveće na koje su zaboravili, a tanjiri ostaju na stolu i tako dalje.

