Kuća im je neurednija od svinjca – ova 3 znaka horoskopa su ubedljivo najveći aljkavci!

Najneuredniji znakovi zodijaka ne vide nered oko sebe. Njihov mozak je operisan od kućnih poslova. Pogledajte ko dominira u haosu!

Čim otvorite vrata njihovog stana i odmah poželite da se vratite unazad! Gomile odeće na stolicama, neoprani sudovi od prekjuče i razbacani papiri jasan su prizor. Zbog čega neki ljudi jednostavno ne primećuju nered oko sebe? Odgovor leži u zvezdama. Najneuredniji znakovi zodijaka imaju vrlo specifičan razlog za takvo ponašanje. Shvatićete zašto je njihov um prosto programiran da ignoriše prašinu i kućne poslove.

Zbog čega su ovo najneuredniji znakovi zodijaka?

Ovi znakovi ne pridaju značaj materijalnom okruženju jer su fokusirani na unutrašnji svet, apstraktne ideje ili fizičku aktivnost. Njihov um brzo prelazi na drugu temu, ostavljajući prostor u neredu bez imalo osećaja krivice.

Lako možete primetiti kako različiti elementi utiču na odnos prema životnom prostoru. Dok zemljani znakovi robuju strukturi i pedantnosti, vatreni i vazdušni predstavnici pokazuju ogromnu toleranciju na haos u sobi. Njihova energija naprosto rasipa stvari na sve strane. Oni ne skupljaju predmete opsesivno, već ih samo ostavljaju tamo gde su se zatekli u trenutku akcije. Kada pokušate da im ukažete na razbacanu garderobu, oni će vas bledo gledati potpuno nesvesni problema.

Strelac: Vodeći kandidati za titulu najveći aljkavci zodijaka

Pripadnici ovog znaka bukvalno ne drže mesto. Njihov dom služi isključivo kao usputna stanica između dva putovanja ili dva izlaska. Kada Strelac uleti u stan, on skida jaknu i lansira je na prvi slobodan komad nameštaja. Njegov putni kofer redovno ostaje poluraspakovan nedeljama na sred dnevne sobe. Njihov fokus na širu sliku isključuje primećivanje sitnica poput mrvica na tepihu. Oni smatraju ribanje tuš kabine čistim gubitkom vremena. Radije će pročitati novu knjigu ili otići napolje na trčanje. Oni jednostavno nemaju mentalni kapacitet da slažu peškire po boji. Život je previše kratak da bi se bavio usisavanjem svaka dva dana. Prijatelji često izbegavaju da im dolaze u nenajavljene posete jer uvek postoji rizik da neće imati gde da sednu od razbacanih stvari. Ovakav astrološki haos u kući njima deluje sasvim prirodno.

Vodolija: Vizionarski um stvara specifičan haos u sobi

Vazdušni tipovi ličnosti pretežno žive u svojim vizijama. Vodolija u svojoj glavi pravi planove za spasavanje sveta dok joj u sudoperi tiho raste nova civilizacija bakterija. Radni sto prekriven papirima, praznim šoljama i zamršenim kablovima predstavlja njenu sigurnu zonu. Ukoliko pomerite jednu sitnicu sa te gomile, odmah će primetiti razliku. Prašinu na polici njen mozak potpuno blokira. Ovi iskreni i aljkavi znaci horoskopa duboko veruju da je glancanje podova banalna stvar. Njihova kreativna energija zahteva potpunu slobodu od kućnih poslova. Mnogi ljudi pogrešno tumače ovakav stav kao nepoštovanje prostora. Međutim, oni zapravo pronalaze logiku u svom neredu. Svaki papir ima svoje tačno određeno mesto na podu, a svaki kabl vodi do važnog projekta. Pokušaj da naterate Vodoliju na generalno raspremanje obično se završi žustrom svađom oko slobode izbora.

Ovan: Nezaustavljiva brzina uništava svaku šansu za pedantnost

Mars ih svakodnevno tera napred ogromnom brzinom. Ovan se rano ujutru budi, munjevito prevrne ceo ormar tražeći omiljeni duks i istrči napolje. Zbog tako stihijske prirode često ostavljaju pravi ratni predeo iza sebe. Oni to ne rade iz lenjosti, već strogo iz žurbe. Njihov mozak već detaljno planira treću obavezu dok još uvek na brzinu doručkuju. Nemojte se iznenaditi ukoliko kod njih nađete ključeve u frižideru. Zanimljivo je da oni umeju da se naljute kada ne mogu da pronađu neku sitnicu u sopstvenom neredu. Tada kreće prava oluja bacanja stvari na sve strane, što dodatno pogoršava situaciju. Obećavaju sebi da će srediti sve u subotu ujutru, ali čim neko predloži odlazak na kafu, krpa i deterdžent momentalno padaju u zaborav. Takva dinamična svakodnevica briše svaku šansu za red, zbog čega njihova neurednost po horoskopu postaje potpuno očigledna.

Sada znate ko drži neslavnu titulu majstora nereda. Da li često imate situaciju gde preskačete razbacane stvari po nečijem podu i u kom je tačno znaku rođena ta osoba?

