Najnežniji i najstrpljiviji roditelji rađaju se u ova 3 horoskopska znaka: Deca su im uvek na prvom mestu

Kada je roditeljstvo u pitanju, horoskop otkriva da se najbolji roditelji rađaju u samo tri znaka. Njihova deca su im centar sveta, a ljubav i pažnja koje pružaju ostavljaju neizbrisiv trag.

Biti roditelj podrazumeva da imate posao 24 časa u danu. Stilovi roditeljstva se razlikuju, ali svaka mama i svaki tata dodaju lični pečat ovoj ulozi.

Ako je suditi prema Zodijaku, to kakav će neko biti roditelj zapisano je u zvezdama. Ova tri horoskopska znaka se izdvajaju kao oni koji važe za najbolje:

Rak – Emocionalni zaštitnik

Zašto su nežni: Raci su najporodičniji znak Zodijaka. Njihova intuicija i duboka emotivna povezanost s decom čine ih izuzetno brižnim.

Raci su najporodičniji znak Zodijaka. Njihova intuicija i duboka emotivna povezanost s decom čine ih izuzetno brižnim. Strpljivost: Imaju razumevanja za dečje emocije i potrebe, nikada ne ignorišu suze ili tišinu.

Imaju razumevanja za dečje emocije i potrebe, nikada ne ignorišu suze ili tišinu. Roditeljski stil: Topao, zaštitnički, pun zagrljaja i domaće čorbe.

U njihovoj prirodi je da brinu o drugima i da vole decu. Takođe, ovi znaci vole da provode vreme kod kuće, što znači da im nije teško da vode računa o porodici.

Devica – Praktična nežnost

Zašto su nežni: Device pokazuju ljubav kroz brigu – da li je dete jelo, da li je obučeno, da li je sve u redu.

Device pokazuju ljubav kroz brigu – da li je dete jelo, da li je obučeno, da li je sve u redu. Strpljivost: Imaju sposobnost da objasne stvari mirno i detaljno, bez vike.

Imaju sposobnost da objasne stvari mirno i detaljno, bez vike. Roditeljski stil: Organizovan, pažljiv, uvek spreman da pomogne u domaćem zadatku.

Device uvek imaju plan! Baš zbog toga su odlični u ulozi roditeljstva. Mame i tate rođene u ovom znaku, znaju da imati i plan B može mnogo da olakša život sa decom. Kada odlazak u parkić propadne zbog kiše, Device će znati da zabave decu i u kući.

Jarac – Pouzdan vodič

Zašto su nežni: Iako deluju strogo, Jarčevi su duboko posvećeni porodici i deci.

Iako deluju strogo, Jarčevi su duboko posvećeni porodici i deci. Strpljivost : Imaju dugoročnu viziju i ne gube živce lako – znaju da je roditeljstvo maraton.

: Imaju dugoročnu viziju i ne gube živce lako – znaju da je roditeljstvo maraton. Roditeljski stil: Disciplinovan, ali pun podrške i motivacije.

Čitav svet Jarčeva se vrti oko porodice. Oni su odgovorni roditelji koji uvek i sve drže pod kontrolom. Uspevaju da obavljaju više stvari odjednom, a da ne trpi nijedan segment života. Deca roditelja rođenih u znaku Jarca se uvek lepo ponašaju, jer oni znaju jasno da postave granice u vaspitanju.

Naravno, svaki znak može biti divan roditelj, sve zavisi od lične zrelosti, iskustva i ostatka natalne karte.

