Najodanija žena rađa se u ovom znaku horoskopa: Jednom kada preda svoje srce, to je za ceo život

Ona nikada ne okreće leđa i voli najiskrenije na svetu. U ovom znaku se rađa najodanija žena koja je verni oslonac za sva vremena.

Najodanija žena horoskopa nikad ne ulaze u vezu na prvu loptu, ali kad se jednom obavežu, to je ozbiljno i to je za ceo život. Žena Bik se ne igra srcem, ni svojim ni tuđim, i upravo zato je toliko retka.

Bik nije znak koji voli iznenađenja. Dosledna, realna, strpljiva i tvrdoglava na svoj način, žena rođena pod ovim znakom traži ravnotežu i sigurnost pre svega.

Blage je naravi, ali nemojte je mešati sa nekim kim se može manipulisati. Ima čvrsta mišljenja koja se teško menjaju, a ako joj neko proba testirati granice, probudiće temperament za koji niste znali da postoji.

Ne voli rizik i ne traži sama velike životne preokrete. Bolje joj leži rutina, a promene najčešće dolaze spolja.

Kakvo god iskustvo da joj život servira, brzo uči i istu grešku ne pravi dvaput.

U ljubavi ne srlja, ali kad se odluči, gotovo je

Jedan je od najpredanijih znakova zodijaka. U vezu nikad ne ulazi naglavačke, želi prvo da upozna čoveka do kraja i da bude sigurna da je izabrala onog pravog. A kad se jednom obaveže, to je obično zauvek.

Muškarac koji misli da će je osvojiti za nedelju dana, neka odustane. Bik žena traži udvaranje, zavođenje, strpljenje. Onaj koji uspe dobija mnogo, jer ova najodanija žena po samoj svojoj prirodi ima potrebu da se brine za svoje.Daće sve od sebe dok god joj partner uzvraća odanošću i pruža joj osećaj sigurnosti.

Mnogi koji su je voleli kažu da je očaravajuća ljubavnica, a najbolje se slaže sa Rakom, Devicom, Jarcem i Ribama.

Šta čini ženu Bika tako vernom u prijateljstvu

Verna žena u ljubavi je obično verna i u prijateljstvu, a Bik je školski primer toga. Sećate se one drugarice koja vam je u osnovnoj školi u spomenar napisala „najbolje prijateljice zauvek“.

Ako ste i dvadeset godina kasnije i dalje u kontaktu, velika je šansa da je pored vas ova najodanija žena rođena baš u ovom znaku.

Prijateljstvo shvata ozbiljno, neguje ga godinama i ostaje lojalna do kraja. Zauzvrat traži isto. Ne treba joj horda ljudi oko sebe, njen moto je kvalitet pre kvantiteta, a to važi za skoro sve oblasti njenog života.

Ljude koji joj se ne sviđaju radije će ignorisati nego ulaziti u svađu.

Kako prepoznati ženu Bika na prvi pogled

Bik žena se često prepozna po velikim, izražajnim očima sa spuštenim kapcima i punijim usnama. Vrat je deo tela kojim vlada ovaj znak, pa ga obožava da istakne ogrlicom, lančićem ili maramom.

Građa je obično robusnija, visina srednja ili malo ispod proseka, a lice ravnih crta sa okruglom bradicom i ponekad šarmantnom rupicom.

Pogled „kao u psića“ njen je tajni adut, retko koji muškarac ostaje ravnodušan. I još nešto, mnoge žene Bika i u poznijim godinama izgledaju mladoliko i sveže, kao da im vreme ne može ništa.

Stil koji govori sve, a ne viče

Onaj njen moto „kvalitet pre kvantiteta“ čita se i u ormaru. Kupuje malo, ali kupuje pametno, najfiniji materijali, sašiveno po meri, često dizajnerski komadi koji ne izlaze iz mode. Pre će izabrati ravnu cipelu sa diskretnim detaljem nego štiklu, pre pantalone savršenog kroja nego mini suknju.

Voli neutralne tonove, bež, slonovaču, kaki, sa zlatnim ili smeđim akcentima, ali joj fantastično stoje i ružičasta i zelena.

Zaštitni znak ove žene su „smokey eyes“ i duga, raskošna kosa u koju ne štedi novac. Ima i jednu simpatičnu naviku u radnji, miriše materijale dok bira, jer jeftina sintetika kod nje nema prolaz.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com