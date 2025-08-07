Najomraženiji znak Zodijaka: Arogantan i tvrdoglav, često iritira sve oko sebe

Malo ko voli da misli da je omražen, a kad su u pitanju znaci Zodijaka i njihove osobine, zavisno od toga koga pitate, dobićete različite odgovore.

Istina je da svaki znak ima svoju tamnu stranu, kao što svaki čovek ima neku manu, ali astrologija ipak na osnovu generalnih osobina donosi najomraženijeg među njima.

Znakovi horoskopa imaju neke svoje odlike pomoću kojih ih prepoznajete „na prvu“. Neki će reći da je najomraženija Devica zbog cepidlačenja, neki će reći da su to Blizanci zbog dvoličnosti, a neki možda izvuku slatkorečivog Bika ili osetljivog Raka.

Međutim, osobe rođene između 23. jula i 22. avgusta u znaku Lava imaju najviše hejtera, i to najviše zbog ljubomore, perfekcionizma i prepotentnosti. Ljudi se najčešće zasite lavljeg šefovanja i to može biti najveći uzrok. Ovo su osobine zbog kojih su Lavovi najomraženiji u Zodijaku:

Neprestano traže pažnju

Kao vatrenom znaku kojim vlada Sunce, pažnja je nešto što doživljavaju kao da se podrazumeva. Obožavaju da budu u centru pažnje i neće mirovati dok se svi pogledi ne upere u njih. Osim toga, teško se mogu poistovetiti sa tuđim problemima.

Egoistični su

Četvrti znak Zodijaka može biti jako sebičan i egoističan. Zaista veruju da se svet vrti oko njih i da je u redu učiniti sve da to tako i ostane. Nesvesno će zanemariti tuđe potrebe kako bi zadovoljili samo svoje. Uvek prvo misle na sebe.

Arogantni su

Niko oko sebe ne voli ljude s kompleksom superiornosti, a to su definitivno Lavovi. Vrlo su arogantni, puni sebe i teško prepoznaju sopstvene mane. Nije lako biti uz njih kad se neprestano hvale sobom i svojim potezima.

Tvrdoglavi su

Mada je Bik najtvrdoglaviji znak Zodijaka, a ni Jarac ne zaostaje previše, Lav im je opasna konkurencija. Tvrdoglavi su i ništa im se ne može dokazati. Promeniti mišljenje jednog Lava ravno je nemogućoj misiji, pogotovo ako se radi o nečem za šta smatraju da su dobro promislili.

Jako su ljubomorni

Budući da uživaju u centru pažnje, ne čudi i da su ljubomorni. Posebno ako vide da je netko talentovaniji od njih ili dobija više pažnje. Zahvaljujući kompetitivnoj prirodi tuđi uspeh kod njih će probuditi ljubomoru. U vezama su ljubomorni na partnera ako poklanja pažnju drugoj osobi.

Da li je Lav zaista najomraženiji?

Naravno, sve zavisi od ličnog iskustva i perspektive. Neki će reći da su Blizanci dvolični, Device previše kritične, a Rakovi preosetljivi. Ipak, Lavovi se najčešće izdvajaju zbog svoje dominantne energije i potrebe za kontrolom.

