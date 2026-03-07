Najopasniji datum retrogradnog Merkura u martu, može da vam uništi život

14. mart je najopasniji datum retrogradnog Merkura u Ribama, Tada se poklapa više napetih aspekata koji maksimalno pojačavaju probleme.

Kada se dogodi retrogradni Merkur u znaku Riba, njegova energija deluje posebno komplikujuće i intenzivno. 14. mart je najopasniji datum retrogradnog Merkura i taj dan ove stvari nikako ne smete da radite.

Retrogradni Merkur trajaće od 26. februara do 20. marta 2026. godine, a činjenica da se i dalje kreće kroz znak Riba dodatno pojačava osećaj zbrke i neizvesnosti.

Ovaj astrološki period često se dovodi u vezu sa nesporazumima, odlaganjima, pogrešnim tumačenjima i tehničkim poteškoćama. U takvim trenucima i svakodnevne aktivnosti koje inače obavljamo bez razmišljanja — poput razmene poruka, organizovanja putovanja ili potpisivanja važnih dokumenata — mogu postati komplikovanije i zahtevati mnogo više opreza i strpljenja.

Retrogradni Merkur u Ribama nosi posebne izazove

Kada se dogodi retrogradni Merkur u znaku Riba, njegova energija deluje posebno komplikujuće i intenzivno, jer Ribe pojačavaju emocije, maštu i introspekciju, dok logika i jasnoća mislila mogu biti slabije izraženi.

Kada se ova planeta “okrene unazad”, kao da se ponovo vrši pregled svega već urađenog, pa se češće javljaju sasvim neočekivani nesporazumi u razgovorima, poruke i-mejlovi mogu biti pogrešno protumačeni, važni dokumenti mogu da imaju velike greške, može da dođe do promena planova, kvarova uređaja i internet veza, i to u najnezgodnijem trenutku…Upravo zato astrolozi ne savetuju da se u ovom periodu započinju važne stvari.

Najopasniji datum retrogradnog Merkura je 14. mart

Ovaj datum se izdvaja jer se tada poklapa više napetih aspekata koji pojačavaju tipične retrogradne probleme.

U tom trenutku je Merkur duboko retrogradan, odnosno usporen, konfuzan, dezorijentisan, nalazi se u znaku Riba, što donosi pojačane emocije, zamagljivanje stvari i pogrešne procene. Ova planeta, takođe, pravi napet aspekt sa Marsom, što nam pojačava impulsivnost, konflikte i brzoplete odluke. Istovremeno je Merkur pod jakim uticajem Neptuna, pa stižu i zablude i pogrešne informacije.

To je kombinacija koja donosi:

pogrešno tumačenje poruka,

brzoplete reakcije zbog povređenog ega,

potpisivanje nečega što kasnije zahteva ispravke,

tehničke greške,

izgovaranje reči koje se ne mogu povući.

Šta ni po koju cenu ne smete raditi 14. marta?

Ukoliko je apsolutno neophodno da nešto potpišete 14. marta, obavezno dobro proverite dokumentaciju.

Ako možete, taj dan iskoristite za reviziju postojećih planova i da završite nešto što ste započeli umesto da nešto krenete ispočetka. Astolozi to nikako ne preporučuju, jer može vrlo lako doći do komplikacija i neuseha, nevezano na koji segment života se odnosi, da li je u pitanu poslovna ili privatna stvar.

(Stil)

