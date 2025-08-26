Najpametnije žene rađaju se u ova 3 znaka: Sa njima ne ulazite u raspravu, jer uvek dobiju sve što požele!

Ako ste baš vi rođene u jednom od ova tri horoskopska znaka, sigurno ste već i svesne kakav utisak ostavljate na okolinu i da vas smatraju oštroumnim i inteligentnim ženama.

Ljudi se neće olako upuštati u konflikte sa vama jer su svesni vaše pameti.

Ovan

Još dok su deca lako je prepoznati njihovu oštroumnost. Čak i dok se igraju u dvorištu možete da primetite njihovo samopouzdanje koje proističe iz njihove inteligencije.

Kada porastu žele da upravljaju stvarima i to ih zaista čini srećnima. Žene Ovnovi su prilično provokativne u svakom pogledu. Ne plaše se da odskaču od opšteg javnog mišljenja ako misle drugačije, jer veruju u svoju inteligenciju.

Škorpija

Žene rođene u ovom znaku prepoznaćete po tome što se mnogo razlikuju od svih ostalih.

Imaju izraženu intuiciju, pa lako prepoznaju manipulatore i neprijatelje. Retko ko želi da im bude neprijatelj.

Jarac

Ozbiljne su, tihe i pažljive. Ali to ne znači da ne mogu da se snađu. Žene Jarčevi mogu lako da nađu zajednički jezik sa kim žele, ako to žele.

Uspeh im je nadohvat ruke jer se trude. Ne vole da učestvuju u konfliktima. Uporne su, ali ipak staložene, prenose Novosti.rs

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com