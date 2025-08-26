Najpokvareniji znak horoskopa: Uživa u zlobi, nema savest i ne zna šta je kajanje

Otkrivamo znak koji često izaziva strah i nepoverenje

Astrologija oduvek fascinira ljude svojim tumačenjima ličnosti i sudbine na osnovu položaja nebeskih tela. Iako mnogi smatraju da je to pseudonauka, činjenica je da milioni ljudi širom sveta veruju u horoskop i astrologiju.

Međutim, kao i u svemu drugom, i među horoskopskim znakovima postoje oni koji se smatraju „dobrim“ i oni koji nose reputaciju „loših“ ili „pokvarenih“.

Evo koji su to horoskopski znakovi na glasu kao najpokvareniji i zašto.

Škorpija

Majstor manipulacije: Na vrhu liste najpokvarenijih horoskopskih znakova često se nalazi Škorpija. Ovaj vodeni znak poznat je po svojoj intenzivnoj prirodi, dubokim emocijama i snažnoj intuiciji. Međutim, te iste karakteristike mogu se manifestovati i na negativan način. Škorpije su izuzetno vešte u čitanju drugih ljudi i situacija, što im omogućava da manipulišu okolinom u svoju korist. Njihova sposobnost da prodru u najdublje tajne drugih ljudi često ih čini opasnima za one koji im se nađu na putu. Oni su takođe poznati po svojoj osvetoljubivosti. Ako ih neko povredi ili izda, neće se ustručavati da planira osvetu, čak i ako to znači čekanje godinama. Njihova strast i intenzitet mogu se lako pretvoriti u opsesiju i ljubomoru.

Blizanci

Dvoličnost kao drugo ime: Blizanci su znak koji se često povezuje s dvoličnošću i neiskrenošću. Njihova dualna priroda može se manifestovati kao sposobnost da budu dve potpuno različite osobe, zavisno od situacije. Blizanci su izuzetno prilagodljivi i vešti u komunikaciji, što im omogućava da se uklope u bilo koje društvo. Međutim, ta ista sposobnost može se koristiti za manipulaciju i obmanu. Blizanci mogu lako promeniti svoje mišljenje ili karatker kako bi dobili ono što žele. Njihova sklonost tračarenju i širenju glasina takođe doprinosi njihovoj reputaciji kao jednog od najpokvarenijih znakova.

Ovan

Agresivni egocentrik: Iako se Ovan ne smatra tradicionalno „pokvarenim“ znakom, njegova agresivna i egocentrična priroda često ga stavlja na listu problematičnih znakova. Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i sklonosti da stavljaju svoje potrebe ispred potreba drugih. Njihova dominantna priroda može se manifestovati kao manipulativno ponašanje, posebno kada žele da postignu svoj cilj. Oni su spremni da gaze preko drugih kako bi dobili ono što žele, često ne razmišljajući o posledicama svojih postupaka. Ovnovi su takođe poznati po svom kratkom fitilju i sklonosti ljutnji. Njihovi izlivi besa mogu biti intenzivni i destruktivni, što ih čini teškim za saradnju i život.

Lav

Narcisoidni vladar: Lav je znak koji se često povezuje s narcisoidnošću i potrebom za pažnjom. Iako ove karakteristike same po sebi ne čine nekoga „pokvarenim“, način na koji Lavovi ponekad manipulišu drugima kako bi dobili željenu pažnju može biti problematičan. Oni su poznati po svojoj harizmi i sposobnosti da privuku pažnju, ali ta ista harizma može se koristiti za manipulaciju. Često koriste svoj šarm i privlačnost kako bi dobili ono što žele, ne mareći za osećaje drugih. Njihova potreba da budu u centru pažnje može dovesti do sebičnog ponašanja i zanemarivanja potreba drugih. Lavovi su takođe poznati po svojoj tvrdoglavosti i nespremnosti da priznaju greške, što može dovesti do sukoba i problema u odnosima.

Jarac

Ambiciozni manipulator: Jarac je znak koji se često povezuje s ambicijom i težnjom ka uspehu. Međutim, ta ista ambicija može ponekad dovesti do neetičkog i manipulativnog ponašanja. Poznati su po svojoj sposobnosti da strateški planiraju i koriste sve resurse koji su im na raspolaganju kako bi postigli svoje ciljeve. To može uključivati i manipulaciju ljudima oko sebe. Njihova hladna i proračunata priroda može ih učiniti emocionalno nedostupnima i nespremnima za empatiju prema drugima. Jarčevi su takođe poznati po svojoj sklonosti da budu zlopamtila i planiraju osvetu, što ih stavlja na listu potencijalno „pokvarenih“ znakova.

Ribe

Pasivno-agresivni manipulator: Ribe su znak koji se često percipira kao nežan i empatičan, ali njihova sklonost pasivno-agresivnom ponašanju može ih učiniti manipulativnima na suptilan način. Ribe su poznate po svojoj sposobnosti da se predstave kao žrtve situacije, koristeći svoju emocionalnu prirodu kako bi manipulisale osjećanjima drugih. Njihova sklonost da izbjegavaju direktnu konfrontaciju može dovesti do nakupljanja negativnih emocija koje se kasnije manifestuju na destruktivne načine. Ribe su takođe sklone begu od stvarnosti, što može dovesti do neiskrenosti i obmane, kako prema drugima tako i prema sebi samima.

