Najponosniji znak Zodijaka: Pre će patiti u tišini i sve izgubiti nego prvi pružiti ruku!

Najponosniji znak Zodijaka radije ćuti i gubi nego što prvi popušta. Saznajte zašto Lav nikada ne kuca dva puta na ista vrata.

Lav je onaj najponosniji znak Zodijaka koji će pre izgubiti i osobu koju voli, i posao, i sopstveni mir, nego što će prvi popustiti i poslati onu poruku od dve reči. I verujte, nije tu u pitanju obična ljutnja ili teranje inata. Kod njih je to nešto mnogo dublje – nešto što retko ko ume da objasni, a da vas u dušu ne zaboli.

Užasno je pogrešno misliti da Lav ćuti zato što ga nije briga. Ne, on ćuti jer je u svojoj glavi već odvrteo taj film bar pet puta, i u svakoj varijanti ispada da on nije taj koji treba prvi da se savije i poklekne. Taj čuveni lavovski ponos nije nikakva bahatost, nego živi zid koji su oni gradili godinama, opekotinu po opekotinu.

Zašto baš Lav nosi krunu najponosnijeg znaka?

Lavom vlada Sunce, a Sunce se nikome ne izvinjava što sija i greje. U prevodu, Lav se rađa sa tim urođenim dostojanstvom i jednostavno ne ume da spusti glavu i snizi ton kada ga neko povredi. On će se radije povući u svoja četiri zida, zaključati vrata i glumiti kralja u izgnanstvu, nego što će vam prvi pokucati na prag.

Ta njegova energija dolazi iz vatre, ali pazite sad: za razliku od jednog Ovna koji plane pa ga brzo prođe, ili Strelca koji okrene sve na šalu i produži dalje, Lav pamti. On u glavi drži spisak, tačno pamti ko ga je kako pogledao na slavi, ko mu se nije našao pri ruci kad je gorelo, i ko je izustio onu jednu rečenicu viška. I verujte, to se ne zaboravlja.

Kako izgleda kada se ovaj najponosniji znak posvađa sa vama?

Kada dođe do gužve, Lav ne viče i ne pravi cirkus. On jednostavno ućuti, ustane i ode. To je onaj opasan momenat kada druga strana naivno pomisli: „Dobro je, prošlo je“, a u stvari je priča već gotova. U danima koji slede, Lav vas neće zvati, neće vam pisati, niti će vam krišom gledati profile na mrežama. Bar tako izgleda spolja, dok ga gledate sa strane.

Ali iznutra, iznutra mu se duša kida i vodi se pravi pravcati rat. Lav želi to pomirenje isto koliko i vi, ali jednostavno ne ume da prevali preko usta da mu je stalo dokle god je rana sveža. Tu čak ni ego najveći problem. Problem je onaj paničan strah da će, ako prvi popusti, ispasti slabić u sopstvenim očima. A verujte, to je Lavu hiljadu puta strašnije od samoće.

Posao, ljubav i porodica: Gde se ponos najviše vidi

Na poslu, Lav će radije spakovati svoje stvari i dati otkaz na licu mesta, nego što će se izviniti šefu za nešto što smatra svojim principom.

U ljubavi, on je u stanju da izdrži mesece i mesece bez ikakvog kontakta sa partnerom koji ga je razočarao – pa makar mu taj isti partner nedostajao do bola i do ludila.

A u porodici? Ume Lav da ne govori sa rođenim bratom ili sestrom godinama, i to samo zbog jedne jedine rečenice izgovorene u afektu.

Ali tu je i ona druga strana njegove medalje, koju malo ko ume da vidi i ceni. Lav će vam dati poslednju košulju sa leđa, doći će da vas seli u tri sata ujutru i pozajmiće vam zadnji dinar iz džepa bez pitanja kad ćete mu vratiti. Ali, ako ga samo jednom ponizite pred drugima, ta vrata se zatvaraju. Odlazi tiho, zauvek i bez ijedne reči objašnjenja.

Kako da provalite da Lav krije da mu je krivo?

Prvi znak je kad odjednom postane sumnjivo ljubazan sa svima, osim sa vama. Smeje se glasnije nego ikad u društvu. Kači na mreže slike sa mesta na koja ranije nije hteo ni da priviri sam. Javno hvali kolegu kog inače organski ne podnosi. To je klasičan lavovski teatar. Time želi da vam dokaže da mu cvetaju ruže, iako mu se svet ruši.

Ali, ako ga iole poznajete, odmah ćete videti da je taj smeh lažan. Pravi Lav je topao, iskren i voli pažnju iz čistog zadovoljstva. Ovaj drugi je samo predstava za javnost. A ta predstava traje tačno onoliko koliko mu treba da preboli ranu.

Kako mu pomoći kada ga ponos vuče u provaliju?

Nemojte sedeti i čekati da on prvi pokuca na vaša vrata, jer to nećete dočekati. Radije mu pošaljite jednu kratku poruku, bez patetike, bez prebacivanja i bez traženja da se iko ikome izvinjava.

Neka to bude samo jedna obična rečenica koja će mu poslužiti kao izlaz iz njegovog dvorca, a da pritom ne mora javno da prizna da je zabrljao. Lavu ne treba dramatično i burno pomirenje, njemu je potreban samo dostojanstven povratak.

I budite spremni na to da vam neće odgovoriti odmah. Sačekaće dan ili dva, čisto da sam pred sobom odglumi kako „nije video poruku“ iste sekunde. Pustite ga neka istera to svoje. On će doći, skoro uvek na kraju dođe, samo ne onako brzo kako biste vi to želeli.

