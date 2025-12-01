Najpošteniji ljudi rađaju se u ovom znaku, deluju nadmeno, a u suštini su dobrice

Veruju da je svako “kovač svoje sreće” i baš zbog toga se trude da ostave utisak pouzdanih ljudi. Najpošteniji ljudi rođeni su u znaku Bika.

Horoskopske preporuke i savete ne treba shvatati preterano ozbiljno, ali sigurno je da u nekim opštim karakteristikama ima istine.

Jedna od njih jeste da je Bik najpošteniji horoskopski znak. Veoma su samostalni i vole da sami donose odluke, što ih čini idealnim šefovima. Uvek će se potruditi da pri donošenju odluka uračunaju sve mogućnosti i pokušaju da osiguraju da svi budu zadovoljni odlučenim.

Oni veruju da je svako “kovač svoje sreće” i baš zbog toga se mnogo trude da ostave utisak snalažljivih i pouzdanih ljudi. Takođe, veoma paze da niko ništa ne može da im prebaci ili ih ogovara iza leđa.

Ako u porodici imate Bika, onda verovatno znate da se na njih uvek možete osloniti i da su to najpošteniji ljudi horoskopa.

Što se tiče ljubavi, boriće se do kraja, dok ne iscrpe svaku šansu. Uporni su i u očuvanju odnosa ako misle da je druga osoba toga vredna.

Zavodljiva i pomalo ćudljiva priroda

Osobe rođene u znaku Bika ponekad se mogu prepoznati već na prvi pogled. One se odvajaju od ostalih pripadnika Zodijaka po svojoj zavodljivoj i pomalo ćudljivoj prirodi.

Po svom ponašanju, temperamentu ili po fizičkom izgledu ostavljaju utisak koji je veoma prijatan i dopadljiv široj okolini. Imaju dobar ukus i naglašenu potrebu za uživanjem.

Drugačije rečeno, osobe rođene u znaku Bika jesu osobe koje drže do principa, a ti principi najčešće navode na raznovrsna zadovoljstva, bilo da je reč o nekom čulnom, estetskom ili materijalnom potkrepljenju.

Dakle, osobe u znaku Bika su konformisti koji umeju da uživaju punim plućima i zbog toga pažljivo čuvaju svoje malo carstvo. U svakom slučaju, njihova odanost tradiciji, porodičnom životu i njihova privrženost ljubavnom partneru predstavljaju njihove velike vrline.

Ipak, ne bi trebalo zaboraviti da je Bik praktičar koji čvrsto, sa obe noge, stoji na sigurnom postolju; pri tom je naročito važno da to postolje mora biti veoma skupoceno – ukoliko je Bik okružen sjajem i luksuzom i ukoliko uživa u raskoši, onda postoji preduslov za ljubavno blagostanje, iako u nekim situacijama deluje nadmeno.

