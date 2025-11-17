Najpošteniji, najosećajniji, najverniji: Znak zlatnog srca najbolji je u horoskopu, kažu astrolozi

Najpošteniji je i najverniji znak u celom horoskopu Vaga, mnogi astrolozi tvrde da je najbolji u celom Zodijaku.

Krase ga neverovatne osobine, drugi pored njega nemaju šanse! Najpošteniji je, najverniji i najosećajniji znak u celom horoskopu, tvrde astrolozi. Krase ga neverovatne osobine, drugi pored njega nemaju šanse

Ovaj horoskopski znak želi pravdu i mir u životu, i mnogo brine za svoje prijatelje i porodicu. Ne voli prepirke niti svađe, i uradiće šta god može da ih izbegne.

Najbolje osobe zodijaka su rođene u znaku Vage.

Što se tiče ljubavnih veza, Vage su predivni partneri. U suštini, neki smatraju da su Vage najbolje u dugim vezama, lako je videti zašto jednom kada ih upoznate.

Kada počnete vezu sa Vagom, budite sigurni da ćete im biti odani, jer oni ne žele da troše svoje vreme na nešto manje od toga. Vage će sigurno biti na vašoj strani bez obzira na sve, i neće vas izdati iz bilo kog razloga.

Osim što je najosećajniji znak, ovo je 9 razloga zašto su Vage i najbolji znak horoskopa:

1. Vole da čine ljude srećnima

Vage ne kriju svoju ljubav, i ne bi to svakako ni želele. Samo one mogu da razumeju bezuslovno, duboku ljubav. Dobijate čitav paket sa Vagom, a sve što one traže zauzvrat je partner koji ih podržava i voli. Vage jednostavno vole da vole, i biće uvek tu da vas oraspolože kada se osećate tužno.

2. One su beznadežni romantici

Ne očekujte samo film i večeru sa Vagama – to je za njih previše dosadno. One mogu da izvuku sve detalje od partnera i da ga odvedu na dejt koji im najviše odgovara. One slušaju sve što kažete i obraćaju pažnju na stavri u kojima zaista uživate. Otpevaće vam ili napisati pesmu, prošetati sa vama kraj plaže u noći, slušaće vaše nade i snove, i nikada se neće umoriti čineći vas srećnima.

3. Veruju u pravdu i mir

Još jedna pozitivna osobina Vaga, one žele da vide obe strane priče i ne skaču na zaključke prebrzo. Veruju u pravdu i mir, i izbegavaće svađu koliko je to moguće. One će razgovarati u miru, i ako počnete da vičete ili se naljutite one će otići dok se ne smirite. Ako želite partnera koji nikada neće povisiti ton na vas i koji će uvek izdvojiti vremena da vas sasluša, onda će vam sigurno prijati da je imate za momka ili devojku.

4. One su pogrešno shvaćene jer su neuobičajene

Nisu baš kao većina žena koje brinu o tome šta većina misli. Ne boje se da kažu ono što im je na umu, one su jake i hrabre. Njima je prijatno u sopstvenoj koži. Svesne su svojih snaga i slabosti, pa se uvek razvijaju u najbolju verziju onoga ko su. Ljudi bi mogli da pomisle da će promeniti svoju suštinu za nekoga, ali istina je da su otvorenog uma, otvorene za promenu, kompromis i lični razvoj.

5. One imaju zlatno srce

One ne osuđuju ljude i prihvataju ih onakve kakvi jesu. Ne skaču na zaključke o ljudima koje su tek upoznali ili ljudima u njihovom životu. One veruju u druge šanse i 99-e šanse. One ne odustaju od ljudi nego se bore za njih do kraja.

6. One vide lepotu ljudi

Zaljubljuju se u njihove mane. I zato što u ljudima vide najbolje, nazivaju ih često naivnim. Njihove oči vide lepotu u onome što je slomljeno, njihove ruke osećaju nežnost u onome što je oštećeno.

7. Osećaju sve

Najosećajniji znak osećaja bol i užitak. Osećaju sreću i tugu. Osećaju se sigurno i nesigurno. One su empatične jer osećaju osećaje drugih ljudi. Ljudska energija postaje njihova.

8. One su strastvene, vole život, obožavaju decu

Lude su za životinjama, hranom, putovanjima, muzikom i malim stvarima. Njihove oči uvek sijaju. Zamišljene su. Razmišljaju o malim i velikim stvarima. One se hrane pojedinostima. One traže ono što je ispod površine. One traže čarobnu stranu u ljudima.

9. One se sećaju svega što im kažete jer obraćaju pažnju

Primećuju stvari na ostalima koje čak ni oni sami ne primećuju. One znaju koje su vaše omiljene stvari na svetu i žele da vam ih pruže svim svojim srcem.

(Krstarica/Republika.rs)

