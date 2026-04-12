Najpoželjniji u društvu: Ovi znakovi su najlepši, najpametniji i najbogatiji

Neki znaci, čini nam se, imaju izraženije neke društveno važnije vrlina. Ni astrolozi se neće međusobno složiti oko toga pod uticajem kojih se planeta najbolje roditi. Oni su najpoželjniji u društvu, a da li su i superiorniji?

Evo koji su horoskopski znakovi ‘superiorniji’ i u čemu:

Najlepši znakovi

Budući da prema astrologiji i izgled kao i sve drugo zavisi od svih planeta natalne karte, a ne samo o znaku, ‘pravi’ će poredak dati skladnu kombinaciju koja će postati garancija dobrog izgleda. Uuopšteno se u horoskopu Blizanci, Device i Vodolije smatraju najprivlačnijim.

Najbogatiji znakovi

Ne iznenađuje da su Lavovi na vrhu svih lista top najbogatijih jer pripadnici tog horoskopskog znaka nastoje da budu prvi u svemu i ne rade za druge, već samo i isključivo sebe. Blizanci i Vodolije takođe su dobri u zarađivanju i povećanju kapitala. Možda su zbog toga i najpoželjniji u društvu.

Najjači znakovi

Pre svega, to su znaci u kojima su Sunce i Mars posebno usklađeni: Ovan, Lav i Strelac su oni na koje obe planete dobro utiču, a Mars je i dalje posebno jak u Škorpiji i Jarcu.

Vodolija i Blizanci smatraju se najinteligentnijim i najsposobnijim znacima. Blizance odlikuje dobra sposobnost pamćenja, brzo razmišljanje i razigran um. Na neobične Vodolije najviše deluje Uran, pa njihovo razmišljanje drugima može biti pomalo čudno. Vodolija će uvek pronaći rešenje, makar ono po mišljenju drugih bilo nestandardno.

Najsrećniji znakovi

Teško je reći ko je najsrećniji jer je sreća vrlo subjektivna, ali vatreni znaci smatraju najoptimističnijima jer oni najviše veruju u sebe i u svoju snagu. Za zemljane znakove sreća leži u materijalnom bogatstvu, za vodene u osećanjima, a vazdušne će usrećiti samo društvo i komunikacija.

Ipak, astrolozi Blizance smatraju uopšteno najsrećnijim, jer se uvek u pravo vreme nađu na pravom mestu, a i retko će propustiti dobru priliku.