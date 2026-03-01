Najpoznatija astrološkinja na svetu verovala je da samo ova 3 znaka imaju viziju i moć da osvoje sve

Njeni saveti bili su veoma cenjeni. Najpoznatija astrološkinja na svetu verovala je da Ribe, Lav i Ovan mogu sve.

Evgenija Juvaševna Davitašvili je široj javnosti poznata kao najpoznatija ruska astrološkinja i isceliteljka, poznata po nadimku Džuna. Prema njenim rečima, samo tri horoskopska znaka imaju snagu, viziju i duhovnu moć da budu u stanju da postignu sve što naume, pa čak i da osvoje svet!

Autorka je brojnih knjiga, piše pesme i bavi se umetničkim radom, a obavljala je i funkciju predsednice javne organizacije „Međunarodna akademija alternativnih nauka“.

Njeni astrološki saveti bili su veoma cenjeni, i ljudi su joj dolazili iz celog sveta. Iako je preminula 2015. godine, njene reči se i dalje pamte, a Džuna je istakla da samo tri horoskopska znaka imaju snagu, viziju i duhovnu moć da budu u stanju da postignu sve što naume, čak i da osvoje svet!

Ovan – imaju poseban karakter

Život jednog Ovna je kao rolerkoster, sve zbog njihovog posebnog karaktera. Predstavnici ovog astrološkog znaka, kako je verovala Džuna, stalno žele sve odjednom. Ali zaboravljaju da život nije bajka i da nisu u zemlji čuda.

Međutim, kombinacija nekoliko različitih okolnosti može proizvesti slične rezultate. S druge strane, Ovnova spremnost na bilo kakav ishod i žrtvu je ogromna garancija uspeha.

Ovaj horoskopski znak je otvoren i iskren, njegovi predstavnici su puni zanimljivih trikova i spremni su da pokušaju da ih primene, tvrdila je Džuna.

Lav – spremni da gaze sve do cilja

Lav je predator, odnosno onaj koji nije samo spreman da uništi sve na svom putu, već i onaj koji zna kako da vreba. Ako ste dobro upoznati čak i sa jednim astrološkim Lavom, verovatno već znate koliko su vešti u čekanju i koliko teške mogu biti njihove strateške igre.

Najpoznatija astrološkinja na svetu, Džuna primetila da je njihova sposobnost čekanja ponekad jednostavno neverovatna – to mogu biti godine doslednog i jasnog iščekivanja trenutka kada morate napraviti nagli priliv energije, niz aktivnosti i konačno dobiti zasluženu nagradu. Istovremeno, Lavovi ne mogu odustati ako nisu uspeli. Smisliće novi plan i krenuti dalje. Sposobnost ovog znaka da preuzme kontrolu nad sobom je jednostavno neverovatna.

Ribe – često potcenjeni ali glatko se kreću ka cilju

Džuna je verovala da je ovaj horoskopski znak svakako potcenjen, ali uzalud. U početku tihe Ribe, brzo prevazilaze sve u novom timu, ne vole sporove i glatko se kreću ka svom cilju. Uprkos tome što Ribe deluju zatvoreno, u njihovoj glavi se zapravo odvija aktivan misaoni proces. Dok god se pitate zašto su tako čudne i distancirane, Ribe brzo istražuju celu situaciju i preuzimaju kontrolu nad apsolutno svim.

One su uvek korak ispred. Znaju kako da se ponašaju izuzetno pasivno tokom perioda kada se drugi svađaju. Znaju kako da zarade novac na način na koji niko ne bi pomislio. Ovo je veština koju Ribe efikasno koriste.

