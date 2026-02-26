Najprecizniji nedeljni horoskop: Velike vesti za Device i Ribe, dok se Jarčevima menja sve što su planirali

Najprecizniji nedeljni horoskop donosi važne vesti. Saznajte zašto Device konačno odmaraju i kako Jarčevi mogu da spasu svoje planove.

Stiže period koji smo svi čekali, ali nije sve tako jednostavno kako izgleda na prvi pogled. Najprecizniji nedeljni horoskop ukazuje na to da će naredni dani biti test strpljenja za jedne, a nagrada za druge. Često vidim ljude kako brzaju sa odlukama čim osete nalet energije, ali iskustvo kaže da je sada bolje sačekati.

Koji dan je presudan za uspeh ove nedelje?

Najvažniji dan je sreda, kada Mesec ulazi u povoljan aspekt sa Saturnom, što omogućava stabilizaciju finansija i rešavanje starih administrativnih problema koji su vas kočili nedeljama.

Ako ste pratili kretanje planeta, znate da raspored zvezda retko daje drugu šansu ovako brzo. Iskoristite sredinu nedelje za potpisivanje ugovora ili važne razgovore. Nemojte odlagati obaveze za vikend.

Device konačno ubiraju plodove

Drage Device, znam koliko ste se trudile prethodnih mesec dana. Često ste imale osećaj da radite uzalud. Međutim, ova astrološka prognoza donosi preokret. Vaš vladar Merkur izlazi iz senke, što znači da nesporazumi nestaju.

Konačno će nadređeni videti vaš trud. Ne morate više da se pravdate. Sada je trenutak da tražite povišicu ili bolje uslove. Samo budite direktni, bez uvijanja.

Ribe plivaju u sreći

Za Ribe, ova nedeljna predviđanja donose emotivni mir. Previše ste brinuli o tuđim problemima. Sada shvatate da ne možete spasiti svet. Fokusirajte se na sebe.

Jedan slučajan susret može promeniti tok vaše karijere. Slušajte intuiciju. Ako vam stomak kaže da nešto uradite, uradite to odmah. Planetarni aspekti su na vašoj strani kada je u pitanju kreativnost.

Jarčevi pred zidom

Jarčevi, moramo biti iskreni sa vama. Vaš plan neće funkcionisati u ovom obliku. Saturn vas koči i tera na reviziju. To nije kazna, već lekcija. Što pre prihvatite da morate menjati strategiju, to će vam biti lakše.

Nemojte ići glavom kroz zid. Prijatelji su vam već ukazivali na greške koje uporno ignorišete. Poslušajte dobronamerne astro savete i prilagodite se situaciji. Fleksibilnost je vaša jedina karta za uspeh ove nedelje.

Ovaj najprecizniji nedeljni horoskop nije tu da vas uplaši, već da vas pripremi. Promene su nekad teške, ali uvek donose rast. Retrogradni uticaj planeta polako slabi, pa iskoristite ovaj talas.

Da li ste spremni da promenite plan u poslednjem trenutku ili ćete ipak pokušati na silu? Pišite nam u komentarima kako se nosite sa iznenadnim preprekama.

