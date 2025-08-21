Najređi horoskopski znak: Deluju hladno i nadmeno, ali su duboko emotivni

Najređi znak horoskopa odaje utisak nadmenosti, ali oni koji ih dobro poznaju znaju koliko su zapravo emotivni

Da li ste se ikada zapitali u kom znaku Zodijaka je rođeno najmanje ljudi na planeti? Prema podacima Njujork Tajmsa, najmanje ljudi rođeno je u periodu novogodišnjih praznika, a to obuhvata sezonu Jarca.

Dakle, Jarac kao najređi znak horoskopa, samim tim je i specifičan; drugi ih najčešće doživljavaju kao nadmene osobe koje vole da istaknu osećaj superiornosti. No, budući da ne spada u emotivne znake, makar ne sudeći po izražavanju osećanja, ovaj znak i te kako ume da voli, snažno, duboko i strastveno, pa su gorenavedene osobine samo paravan i mehanizam zaštite od eventualnog povređivanja.

Prvi utisak o Jarcu uvek je isti – on je prilično rezervisan i hladan, ali iza te fasade krije se poptuno drugačija energija, prenosi krtica.net.

Osobe rođene u znaku Jarca neće pustiti svakoga da „vršlja“ po njihovom životu i selektivno će birati partnera, kako emotivnog, tako i poslovnog. Mnogima se u startu neće dopasti njihova krutost i nefleksibilnost, ali potrebno je vreme da biste upoznali njihovu pravu stranu i bili u najvećem broju slučajeva pozitivno iznenađeni.

Jarcu su ponekad potrebne i godine kako bi se otvorio, a onda dolazi do preokreta – „hladna strana“ njegove ličnosti počinje da se otapa i na površinu izbija smisao za humor zbog kog ćete se smejati do suza. Kada stekne poverenje, koje ima iz predostrožnosti, Jarcu čak ni Blizanci ne mogu parirati u zabavi.

Ipak, Jarac će uvek dati prioritet svojim obavezama. Lojalan je i vredan radnik koji jasno postavlja granice, pa nije retkost da baš oni zauzimaju vodeće pozicije sa kojih strateški upravljaju. Pravični su, ali netolerantni na lenjost, nediciplinu i nepristojnost.

Kako su najređi horoskopski znak, tako i prema karakteru pripadaju ljudima sa kojima nećete moći olako da stupite u kontakt. Oni se drže male, ali odabrane grupe ljudi koji ih okružuju i prema novim poznanstvima su veoma oprezni i rezervisani.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com