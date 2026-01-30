Najređi znak Zodijaka: Ima poseban dar koji drugi ne razumeju i inteligenciju koja pomera granice

Samo je 1% ljudi ovako rođeno! Ovaj najređi znak ima poseban dar koji drugi ne razumeju i natprosečnu inteligenciju. Jeste li vi Vodolija?

Niste vi neobični, vi ste izabrani! Ovo je najređi znak na svetu – ima poseban dar koji drugi ne razumeju i natprosečnu inteligenciju.

Najčešći mesec rođenja je septembar, tako da ukoliko ste Devica ili Vaga upoznaćete najviše ljudi rođenih u baš vašem horoskopskom znaku.

Njihova suprotnost su osobe koje se rađaju u periodu ukrštanja januara i februara koji je najkraći mesec u godini i to rezultira manjim brojem rođenja.

Dakle, najređi znak zodijaka je Vodolija. Sezona Vodolije počinje 20. januara i završava se 18. februara.

U čemu se krije natprosečna inteligencija

Ovaj vazdušni znak je otvorenog uma, voli da misli i radi, ali na poseban način. U ljubavnom smislu ovo je znak koji duboko razmišlja i ono što traži kod partnera je intelektualno podudaranje. Blizanci bi bili odlični partneri za ovaj horoskopski znak, zbog razlike u karakterima.

Zašto ih „obični ljudi“ teško razumeju

Njih ne mogu da razumeju „obični“ ljudi zato što su uvek ispred vremena. Izuzetno su duhoviti, često natprosečno inteligentni, vole da bude u centru pažnje i to im uvek polazi za rukom.

Ne umeju sa parama, često ih gube i zaboravljaju, ali su veoma velikodušne i uprkos visokoj inteligenciji nekada ne znaju da procene da li osoba zaslužuje pomoć. Zarađuju na svojim idejama i inovativnosti, a veoma često imaju svoj biznis. Ne vole šefovanja i vole da u svemu imaju apsolutnu slobodu.

Među njima ima izuzetnih sportista, mašinskih inženjera, posebno kompjuterskih genija. Ponekad ne umeju da iznesu ideje na pravi način i drugi ih teško razumeju, ali to Vodolije ne sprečava da na kraju ostvare ono što su zamislili.

Porodica i ljubav

Iako vole slobodu porodica i brak im mnogo znače. Uživaju da su drugačiji čak i kao roditelji, tako da njihove naslednike možete lako da prepoznate i po odeći kao i po ponašanju – dete duple Vodolije će uvek biti posebno, prenosi Republika.rs

