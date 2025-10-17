Najsebičniji horoskopski znaci: Evo ko uvek gleda samo svoj interes

Ovi znaci možda deluju sebično, ali upravo ta osobina im često donosi uspeh i napredak. Njihova sposobnost da stave sebe na prvo mesto može biti mana u odnosima, ali i prednost u ostvarivanju ličnih ciljeva.

Astrologija otkriva da svaki znak ima svoje vrline i mane, ali neki se posebno izdvajaju po tome što često stavljaju sebe na prvo mesto. Njihova potreba da ostvare lične ciljeve može ih učiniti sebičnima u očima drugih.

Blizanci — majstori prilagođavanja

Blizanci, kojima vlada Merkur, poznati su po svojoj komunikativnosti i snalažljivosti. Ipak, upravo te osobine koriste kako bi ostvarili sopstvene ciljeve. Lako menjaju mišljenje i prilagođavaju se situaciji, a ponekad čak i prijatelje mogu iskoristiti za ličnu korist.

Lav — uvek u centru pažnje

Lavovi, pod uticajem Sunca, žele poštovanje i priznanje. Njihova potreba da budu u centru pažnje često ih navodi da misle prvenstveno na sebe. Iako su hrabri i puni samopouzdanja, njihova sebičnost se ogleda u tome što retko stavljaju tuđe potrebe ispred svojih.

Devica — praktična, ali hladna

Device, pod uticajem Venere i Merkura, umeju da budu veoma proračunate. Brzo sklapaju poznanstva kada im je to potrebno, ali isto tako lako zaboravljaju na druge kada ostvare svoj cilj. Njihova sebičnost se često ogleda u distanci i nedostatku podrške kada je drugima najpotrebnija.

Strelac — uvek traži korist

Strelčevi, pod uticajem Jupitera, znaju tačno kome i kada da priđu. Njihova želja za slobodom i ličnim zadovoljstvom često ih vodi ka tome da zanemare osećanja drugih. Iako vole da pomažu, uvek vode računa da i sami imaju korist od toga.

Jarac — hladni strateg

Jarčevi su poznati po disciplini i ambiciji, ali upravo ta ambicija ih često čini sebičnima. Njihova potreba za uspehom može ih navesti da zanemare tuđe emocije i stave karijeru ispred svega.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com