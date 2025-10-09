Najsiromašniji znak u oktobru: Trošiće pare kao nenormalan kad je pod stresom, jedna stvar u stanu će mu doći glave!

Najsiromašniji znak u oktobru 2025. godine biće Vodolija.

Pojedini znaci horoskopa u oktobru će se suočiti sa finansijskim izazovima, a među njima se najviše izdvaja Vodolija.

Ovaj znak će tokom meseca imati osećaj da novac odlazi brže nego što dolazi, pa će im biti teško da postignu ravnotežu između želja i mogućnosti.

Vodolije su inače sklone da troše na porodicu, dom i sitne radosti koje im donose osećaj sigurnosti, ali u oktobru to može prerasti u nepotrebne izdatke. Neočekivani troškovi, poput popravki u kući, ulaganja u članove porodice ili neplaniranih računa, mogli bi dodatno da ih opterete

Trošenje novca kao posledica stresa

Ono što će Vodolijama otežavati situaciju jeste i emotivni pristup novcu. Naime, kada su pod stresom, oni često kupuju stvari da bi se utešili ili troše više na druge ljude, čak i kada sebi uskraćuju osnovne potrebe. Tokom ovog meseca biće važno da nauče da stave granice, da odvoje neophodno od suvišnog i da ne nasedaju na emotivne ucene bližnjih.

Poruka astrologa

Ipak, iako oktobar može doneti osećaj finansijskog pritiska, ovaj period Vodolijama pruža i važnu lekciju, da shvate koliko je planiranje ključno, kao i da uče da novac ne mora uvek biti potrošen da bi donelo zadovoljstvo. Ako uspeju da se obuzdaju, već krajem meseca situacija će početi da se stabilizuje, ali početak oktobra će ih svakako staviti na test strpljenja i mudrosti u raspolaganju sredstvima.

(Informer.rs)

