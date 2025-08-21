Najslavnija astrološkinja tvrdila je da su ova 3 horoskopska znaka najposebnija – mogu da osvoje ceo svet

Svetska astrološka senzacija Džuna Davitašvili verovala je da samo tri horoskopska znaka imaju posebne osobine koje im omogućavaju da nadmaše sve ostale. Po njenom mišljenju, ljudi rođeni u ovim znacima poseduju snagu i strpljenje da ostvare velike životne ciljeve.

Lav

Lavovi su rođeni da vladaju. Pored prirodne hrabrosti i ambicije, oni imaju izuzetnu sposobnost da strpljivo grade strategiju i čekaju savršenu priliku. Čak i nakon neuspeha, Lavovi se ne predaju – preispitaće svoj plan, napraviće korekcije i krenuće odlučno dalje.

Lav je grabljivac, to jest onaj koji nije samo spreman da uništi sve na svom putu, već i onaj koji zna da vreba. Ako ste dobro upoznati sa čak jednim Lavom, verovatno već znate koliko vešto mogu da čekaju i koliko mogu biti teške njihove strateške igre. Džuna je primetila da je njihova sposobnost čekanja ponekad jednostavno neverovatna – to mogu biti godine doslednog i jasnog očekivanja trenutka kada morate da napravite oštar priliv energije, niz aktivnosti i na kraju dobijete zasluženu nagradu.

Ovan

Za Ovna život predstavlja neprestanu avanturu. Njegova energija i spremnost da preuzme rizike vode ga do značajnih rezultata. Otvorenih pogleda i iskrenih namera, Ovan je spreman da žrtvuje sve kako bi ostvario svoju viziju, a njegova iskra često inspiriše ljude oko njega.

Predstavnici ovog horoskopskog znaka, kako je Džuna verovala, stalno žele sve odjednom. Ali zaboravljaju da život nije bajka i da nisu u zemlji čuda. Međutim, kombinacija više različitih okolnosti može dati slične rezultate. S druge strane, spremnost Ovna na bilo kakav ishod i žrtvu je ogromna garancija uspeha. Ovaj horoskopski znak je otvoren i iskren, njegovi predstavnici su puni zanimljivih trikova i spremni su da pokušaju da ih primene.

Ribe

Ribe deluju mirno i povučeno, ali u njihovom umu odvija se neprestani tok ideja. One brzo analiziraju okolinu, prilagođavaju se svakoj situaciji i uspešno koriste prilike koje drugi zanemare. Kreativnost i intuitivna mudrost omogućavaju im da budu korak ispred i da zarađuju na neočekivane načine.

Uprkos činjenici da Ribe izgledaju zatvoreno, u njihovoj se glavi zapravo događa aktivan misaoni proces. Sve dok se pitate zašto su tako čudne i udaljene, Ribe brzo istražuju celu situaciju i preuzimaju kontrolu nad apsolutno svim. Oni znaju kako da deluju krajnje pasivno u periodu kada se drugi svađaju. Oni znaju da zarade novac na način kome nikad ne bi palo na pamet – to je veština koju Ribe efikasno koriste.

Ko je Džuna Davitašvili?

Evgenija Juvaševna Davitašvili, mnogo čuvenija po nadimku Džuna, bila je najpoznatija ruska astrološkinja i isceliteljka. Osim toga, pisala je pesme i knjige, bavila se umetnošću. Bila je i na poziciji predsednice javne organizacije „Međunarodna akademija alternativnih nauka“.

Džuna je još kao devojčica otkrila svoje vanserijske sposobnosti, a kasnije je završila medicinu na radničkom univerzitetu u Tbilisiju. Početkom 1980-ih postala je svetski poznata zahvaljujući lečenju rukama. U Moskvi je učestvovala u brojnim naučnim ispitivanjima biopolja i pokazala zapanjujuće rezultate u telekinezi, čak je četiri sata pre testa opisala sredinu skrivene osobe u San Francisku.

Preminula je 8. juna 2015. godine.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com