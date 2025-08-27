Najsmireniji muškarci rađaju se u ovim horoskopskim znakovima, mnoge žene će se iznenaditi!

Neki muškarci lako planu i na najmanju provokaciju, ali postoje i oni čija mirnoća deluje gotovo zarazno. Njihova prisutnost unosi osećaj sigurnosti, kao da ništa na svetu ne može poremetiti njihov unutrašnji balans. Ne žure, ne dramatizuju i retko gube živce, čak i kad situacija oko njih izgleda haotično, oni ostaju staloženi i pribrani.

Bik

Muškarci Bikovi poznati su po svojoj smirenosti i strpljenju. Njih nećete videti kako gube kontrolu zbog sitnica, oni radije zastanu, udahnu i pričekaju pravi trenutak za reakciju. Njihov mir proizlazi iz ljubavi prema stabilnosti i rutini. Muškarac rođen u znaku Bika u društvu je oslonac, onaj koji sve smiruje i vraća u ravnotežu, bez povišenih tonova i nepotrebnih rasprava.

Vaga

Muškarci Vage imaju urođeni talent održavanja sklada, kako u sebi tako i oko sebe. Čak i kad stvari krenu nizbrdo, oni ostaju pribrani i traže rešenje bez dramatizovanja. Njihov mir dolazi iz potrebe da uvek pronađu zlatnu sredinu i izbegnu sukobe. Vage muškarci deluju kao osoba s kojom je lako razgovarati i u najtežim trenucima, jer njegova staloženost uliva poverenje i sigurnost.

(Index.hr)

