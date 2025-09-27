Najsnalažljiviji horoskopski znak, imaju talenat za sve i uvek se dočekaju na noge!

Ljudi u ovom znaku nikada ne bi trebalo da se sekiraju za posao i budućnost. Njihov problem biće u tome da odaberu jednu od brojnih prilika koje im stoje na raspolaganju.

Pronalaze više različitih karijera u kojima mogu dostići neki značajniji uspeh. Imaju talenat za sve njih, a žele da se oprobaju u svakoj.

Teško se koncentrišu na jedan posao, tako da ne mogu da donesu konačnu odluku i celog života prelaze sa jedne stvari na drugu. Ako se i desi neki neuspeh, to nije zbog nedostatka sposobnosti, već zbog nedostatka volje da se bave samo jednom stvari.

Ukoliko im pođe za rukom da se usredsrede samo na jedan posao i da sebe disciplinuju, mogu da postignu briljantnu karijeru.

Njihova dosetljivost daje im široke mogućnosti za javne govore, što sa sposobnošću da sklapaju prijateljstva, daje mogućnosti za uspeh u nekoj vrsti političke karijere. Žurnalistika, medicina, pravo ili neke duhovne delatnosti – oblasti u kojima mogu uspeti.

Srećni brojevi su šest, pet, osam, povoljni dani speda, petak, a boje plava i siva.

Poznate ličnosti koje su rođene u ovome znaku su Dante, Kepler, Vagner, Grig, Bernard Šo, Klemanso, Vladimir Nazor, Aleksa Šantić.

To su BLIZANCI (od 21. maja do 21. juna).

Astrolozi takođe ističu Škorpiju i Jarca kao veoma snalažljive:

Škorpija – intuitivna, strateška i emocionalno duboka; ume da „pročita“ ljude i situacije, što joj daje prednost u komplikovanim okolnostima.

Jarac – disciplinovan, praktičan i ambiciozan; zna kako da izvuče maksimum iz ograničenih resursa.

Snalažljivost se u astrologiji ne meri samo brzinom reakcije, već i sposobnošću da se pametan plan sprovede u delo. Device su tu često nenadmašne.

