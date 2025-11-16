Najsrećnija faza života do sada čeka ovaj znak, kraj retrogradnog Merkura donosi mu neopisivo bogatstvo, novac i uspeh

Najsrećnija faza u životu za Blizance, kraj retrogradnog merkura potpuno će im preokrenuti život i doneti neopisivu sreću i životne prilike.

Najsrećnija faza života čeka Blizance, njima kraj retrogradnog Merkura 29. novembra donosi novac, bogatstvo i trenutke slave kakve nisu imali do sada u životu.

Poslednji jesenji mesec doneće brojne astrološke događaje. U noći 5. novembra već smo bili svedoci najvećeg supermeseca u godini, koji je uticao na svaki horoskopski znak. Od 9. novembra počeo je retrogradni Merkur 2025. godine, koji će trajati do 29. novembra.

Ova planeta, odgovorna za putovanja, tehnologiju i sve vrste logistike, kretaće se retrogradno, označavajući svoj konačni preokret u godini. Jupiter će takođe krenuti Merkurovim stopama 11. novembra, dodajući kosmički haos u naše živote.

Kao i uvek, sve retrogradne mahinacije postaju pravi test za mnoge, stvarajući kašnjenja, zastoje i poremećaje koji vas teraju da preispitate svoj razum.

Ovaj retrogradni Merkur 2025. godine prelazi iz elementa vatre (akcija i samoizražavanje) u element vode (intuicija i emocije), primoravajući vas da se zadržavate na onome što je neizrečeno, nerešeno ili nepoznato.

Koji znak čeka ogromna sreća posle retrogradnog Merkura od 29. novembra 2025. godine?

Uprkos ovom izazovnom periodu, postoje neki srećnici za koje će retrogradni Merkur u 2025. godini otvoriti finansijski tok. Odmah nakon završetka retrogradnosti, Blizanci će steći snagu i intuiciju da reše sva finansijska pitanja.

Blizancima vlada Merkur, tako da retrogradno kretanje uvek ih dobro pogodi, ali ovo vreme je posebno lično za sve Blizance. Kada Merkur prelazi sedmu i šestu kuću, možda nećete imati drugog izbora nego da preispitate svoje obaveze i poslove. Univerzum vas podstiče da preispitate sve što ste ranije smatrali istinitim.

Naravno, nesporazumi – sa šefom ili kolegama – mogu testirati vaše strpljenje tokom ovog perioda. Zvezde savetuju da emocije stavite na prvo mesto i jasno saopštite svoje želje. Ovo će doneti više jasnoće i pozitivnih rezultata nego što mislite. Ako ste nezadovoljni svojom trenutnom situacijom na poslu, progovorite i zahtevajte pravdu.

Vreme za prave odluke

Retrogradni Merkur 2025. godine vam takođe daje vremena za pauzu i razmišljanje. Analizirajte svoje budžetiranje i pokušajte da budete štedljiviji u novembru. Ovo će vam ne samo pomoći da organizujete svoje finansije, već će vam i uštedeti novac za novogodišnje poklone.

Istovremeno, Univerzum će insistirati na obavljanju važnih finansijskih transakcija koje bi mogle podići vašu zaradu na novi nivo. Merkur puni vašu intuiciju, što će vam pomoći da donesete prave odluke. Ovo će vam biti najsrećnija faza života.

Štaviše, retrogradni Merkur će otvoriti novi izvor prihoda i podstaći dugoročno ulaganje. Ako ste razmišljali o pokretanju novog posla ili planirate da zaradite novac od hobija, period neposredno nakon retrogradnog Merkura je vaš trenutak slave.

