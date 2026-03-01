Najsrećniji dan naredne nedelje: zapamtite ga, donosi srećne prilike i lepe promene

Pomračenja uvek donose vremenski prozor kada neočekivane prilike donose lepe promene. Najsrećniji dan naredne nedelje za vas je dobra prilika.

Najsrećniji dan naredne nedelje za vaš horoskopski znak od 2. do 8. marta 2026. je ovde. Ova nedelja završava portal pomračenja punim Mesecom i pomračenjem Meseca u Devici u utorak, 3. marta. Pomračenja uvek predstavljaju vremenski prozor kada neočekivane prilike donose dinamične i lepe promene.

Ovo pomračenje Meseca je posebno jer je povezano sa dvostrukim mladim Mesecima u Devici koji su se dogodili 2025. godine. Ovo je vaša prilika da razmislite o tome kako se osećate u vezi sa svojim životom i šta ste oduvek želeli za sebe. Bez obzira da li se spremate za promene ili se nadate da ćete prizvati veće prilike, ova energija vam daje sreću koja vam je potrebna da napravite magiju.

Završavajući nedelju, Venera napušta Ribe i ulazi u Ovna u petak, 6. marta. Ribe su poslednji znak zodijaka, dok je Ovan prvi, što znači da ste zaista između svetova. Tokom ovog tranzita, hodate ravnotežom između onoga što je bilo i onoga što će biti, što je savršen prostor za prihvatanje sreće i ostvarenje vaših najluđih snova.

Ovan – zaljubite se u sebe i život

Najsrećniji dan naredne nedelje za Ovna: petak, 6. mart

Ulepšajte svoj život, Ovne. U petak, 6. marta, Venera ulazi u Ovna, menjajući fokus u vašem životu i povećavajući vašu moć privlačenja. Ova energija uključuje prolazak kroz masivan sjaj koji donosi veće obilje i mogućnosti.

Venera u Ovnu vam pomaže da se zaljubite u sebe i život. Pa ipak, ona takođe služi kao magnet za ono što se nadate da ćete postići i iskusiti. Bilo da je u pitanju ljubav ili novac, zapamtite da time što ste sami, možete privući sve o čemu ste oduvek sanjali.

Bik – verujte snovima

Najsrećniji dan u nedelji za Bika: utorak, 3. mart

Iskoristite priliku! Pomračenje Meseca u Devici u punom Mesecu izlazi u utorak, 3. marta. Ova lunacija je uticajna za vašu romantičnu vezu, jer pruža jasnoću koju ste tražili.

Takođe predstavlja rizikovanje za nešto što vam je blisko srcu. Ako ste razmišljali o pokretanju kreativnog projekta ili posla u umetnosti, ovo je vaše vreme da to učinite. Nema više izgovora. Verujte u potpunosti u svoje snove.

Blizanci – vreme za akciju

Najsrećniji dan naredne nedelje za Blizance: ponedeljak, 2. mart

Na putu ste ka uspehu, Blizanci. Mars, planeta akcije i odlučnosti, ulazi u Ribe u ponedeljak, 2. marta, pomažući vam da postignete uspeh koji ste oduvek želeli. Mars donosi vašu motivaciju, a u Ribama vam pomaže da budete primećeni na sve prave načine.

Ako ste razmišljali o pokretanju posla, prijavljivanju za novi posao ili redefinisanju svrhe svog života, ovo je vreme da preduzmete akciju. Merkur je retrogradan u Ribama do 20. marta, zato se ne bojte da se vratite prošloj ideji ili cilju. Ovog puta, zaista možete to ostvariti.

Rak – zaslužujete da budete viđeni

Najsrećniji dan u nedelji za Raka: petak, 6. mart

Zaslužujete da budete viđeni, Rakovi. Venera upravlja aspektima bogatstva i lepote. Ali kako ulazi u Ovna u petak, 6. marta, ova energija je usmerena ka vašem profesionalnom životu. Venera u Ovnu donosi povećanje plate ili novu i unosnu priliku.

Ovaj tranzit pomaže vama i vašim talentima da budu viđeni od strane onih koji vam mogu pomoći da ostvarite svoje snove. Ne bojte se da primite pomoć ili da rizikujete. Nema vremena kao što je sadašnje da dobijete posao svojih snova.

Lav – šansa za važne promene

Najsrećniji dan u nedelji za Lava: četvrtak, 5. mart

Tvoja intuicija je tačna, dragi Lave. Kako Sunce u Ribama pravi trigon sa retrogradnim Jupiterom u Raku u četvrtak, 5. marta, to je tvoja šansa da prihvatiš božansko vođstvo. Nalaziš se na ivici nekih važnih promena u svom životu.

Sa retrogradnim Jupiterom u Raku, moraš verovati svom unutrašnjem ja. Prepusti se procesu umesto da se oslanjaš isključivo na logiku. Ovo novo poglavlje tvog života mora doći iz tvog srca.

Devica – radite po osećanju

Najsrećniji dan naredne nedelje za Devicu: sreda, 4. mart

Radi ono što osećaš da je ispravno, Device. Odgovori koje tražiš su u tebi. To znači da ćete se osećati samouvereno i udobno kada krenete napred jeste razmišljanje o tome kako se osećate i šta vam se čini ispravnim. To nije uvek ono što ste planirali ili šta drugi žele za vas, ali zato je put vaše duše tako misteriozan.

U sredu, 4. marta, Mesec u Devici se poravnava sa Uranom u Biku, donoseći srećan, novi pravac ili put u vaš život. Pa ipak, ovo je moguće samo ako sebi dozvolite da radite ono što vam se čini ispravnim.

Vaga – usporite i dišite punim plućima

Najsrećniji dan u nedelji za Vagu: četvrtak, 5. mart

Usporite i prigrlite život, najdraže Vage. Nijedan aspekt vašeg života ne bi trebalo da vam toliko iscrpljuje energiju da ne možete da se pokažete na način koji želite. U četvrtak, 5. marta, Sunce u Ribama pravi trigon retrogradnog Jupitera u Raku, pokazujući vam drugi način rada i života.

Ova energija se ne odnosi na beskrajne dane ili rasporede, niti zahteva da birate jedno područje svog života umesto drugog. Umesto toga, pomaže vam da dizajnirate život koji vam zaista prija i postignete uspeh koji ste oduvek želeli.

Škorpija – novi početak, radost i sreća

Najsrećniji dan naredne nedelje za Škorpiju: četvrtak, 5. mart

Dozvolite sebi da isprobate nešto novo, Škorpije. U četvrtak, 5. marta, Sunce u Ribama pravi trigon retrogradnog Jupitera u Raku, vraćajući prethodnu priliku. Sunce u Ribama donosi kreativnost i radost, dok Jupiter donosi sreću i nove početke.

Sa retrogradnim Jupiterom, očekujte da ćete se susresti sa prethodnim snovima ili prilikama iz vaše prošlosti. Bez obzira da li niste bili u mogućnosti da ih izaberete ranije ili jednostavno nije uspelo, ovo je vaša šansa za povratak. Pomirite se sa svojom sudbinom i budite spremni da prihvatite rizik koji dolazi od isprobavanja nečeg novog.

Strelac – povežite se sa onim što radite

Najsrećniji dan u nedelji za Strelca: utorak, 3. mart

Trebalo bi da se osećate povezano sa onim što radite, Strelče. U utorak, 3. marta, pomračenje Meseca u punom Mesecu izlazi u Devici. Ova energija je povezana sa dvostrukim mladim Mesecima koji su se dogodili 2025. godine, uključujući pomračenje Sunca 21. septembra.

Razmislite o tome šta je počelo u vašem profesionalnom životu tokom tog vremena i kako se sada osećate povodom toga. Bilo da se radi o proslavi vašeg uspeha ili poštovanju vaših osećanja, zaslužujete da se osećate povezano sa onim što radite.

Jarac – pustite prošlost, novi početak je stanje uma

Najsrećniji dan u nedelji za Jarca: subota, 7. mart

Ostavite prošlost iza sebe, Jarče. Merkur putuje u srce Sunca u subotu, 7. marta, stvarajući Kazimi u Ribama. Dok je Merkur spreman da započne novi ciklus, morate sebi dozvoliti da uradite isto.

Ne možete stalno preispitivati aspekte svoje prošlosti ili dozvoliti sebi da budete pokrenuti. Ovo samo služi da sabotira nove početke koje želite da stvorite. Budite svesni da pustite prošlost da prođe. Vodite sve razgovore koje treba da obavite, ali budite spremni da ih ostavite iza sebe. Novi početak nije samo događaj, već stanje uma.

Vodolija – nova prilika

Najsrećniji dan naredne nedelje za Vodoliju: nedelja, 8. mart

Odvojite vreme koje vam je potrebno da razmotrite sve opcije, dragi Vodoliji. U nedelju, 8. marta, Venera je u konjunkciji sa Saturnom u Ovnu. Ova energija donosi novu priliku u vaš život. Menja način na koji komunicirate šta zaslužujete.

Važno je da odvojite vreme za ovaj proces. Razmislite o svemu što vam se predstavlja i razmotrite sve opcije. Iako ovo donosi veću stabilnost i obilje, takođe morate napraviti izbor koji je najbolji za vas.

Ribe – samopouzdanje

Najsrećniji dan u nedelji za Ribe: ponedeljak, 2. mart

Krećite se sa samopouzdanjem, Ribe. Počev od ponedeljka, 2. marta, Mars je u Ribama, pomažući vam da se sa samopouzdanjem i odlučnošću krećete ka svojim snovima. Mars u Ribama vam omogućava da preduzmete akciju umesto da se preispitujete. Međutim, to takođe znači da morate da potvrdite svoje unutrašnje ja umesto da se oslanjate na uputstva drugih.

Konačno ste na mestu da počnete da stvarate magiju u svom životu, ali morate dovoljno verovati sebi da biste znali kojim putem da krenete. Slušajte svoju dušu i ne ustručavajte se da rizikujete. To bi na kraju moglo da vam promeni ceo život.

