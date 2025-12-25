Najsrećniji dan za svaki horoskopski znak od 29. decembra do 4. januara

Saznajte kada vas čeka najsrećniji dan u nedelji prelaska u 2026. Zvezde su spremile iznenađenja koja ne smete propustiti. Pročitajte odmah i slavite!

Nedelja pred nama ima posebno snažnu astro energiju jer planete direktno podržavaju promene, prilike i oslobađanje od prošlosti. Ako planirate važne korake ove nedelje — od razgovora za posao do iskrenih razgovora u ljubavi — uradite to na Vaš najsrećniji dan koji su vam zvezde namenile od 29. decembra do 4. januara.

Astrologija ove sedmice gura energiju zemljanog, promišljenog Jarca, pa nije sve instant — ali je moćno i stabilno. Planete Vas podržavaju ako spremno odgovorite na prijavljene prilike.

Najsrećniji dan označava dan kada su zvezde posložene tako da podržavaju Vaše planove – bilo da želite da unapredite karijeru, popravite odnose, sklopite dogovor ili započnete nešto novo.

Srećni Dani Po Horoskopskim Znacima (29.12.2025 – 4.1.2026)

Ovan – Četvrtak, 1. januar

Vaš najsrećniji dan ove nedelje je dan kada Merkur ulazi u Jarca. To donosi šansu za napredak na poslu i priznanje koje zaslužujete. Ako ste čekali pravi trenutak za inicijativu, ovo je on.

Bik – Petak, 2. januar

Na Vašem danu sreće asteroid Chiron ide direktno, što znači da ste spremni da prevaziđete stare blokade i prihvatite nove mogućnosti bez straha.

Blizanci – Ponedeljak, 29. decembar

Asteroid Juno Vam otvara vrata za nove ugovore, finansijske prilike ili ljubavne veze. To je pravi dan da planirate ili započnete važne pregovore.

Rak – Subota, 3. januar

Ovaj dan nosi snažnu emocionalnu potvrdu i novi početak pod punim mesecom u Vašem znaku. Oslobodite se prošlosti i zakoračite sigurnije ka svojim snovima.

Lav – Nedelja, 4. januar

Planete Vas podstiču da unapredite rutinu, odnos prema sebi i vezama. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve – ovaj dan Vam daje stabilnu podršku.

Devica – Ponedeljak, 29. decembar

Otvaraju Vam se emocionalne i romantične prilike. Vaš najsrećniji dan ove nedelje podržava i nove veze i produbljivanje postojećih.

Vaga – Subota, 3. januar

Pun mesec pojačava Vašu intuiciju i pomaže Vam da prepoznate svoj put svrhe i prava vremena za sledeće korake.

Škorpija – Četvrtak, 1. januar

Vaš dan sreće donosi prilike da učite, pregovarate i definišete šta stvarno želite. Ovo je trenutak za stvaranje čvrstih temelja.

Strelac – Petak, 2. januar

Oslobodite se starih obrazaca i dozvolite sebi da osetite radost. Dan je idealan za važne odluke koje otvaraju prostor radosti i autentičnosti.

Jarac – Četvrtak, 1. januar

Sa više planeta u Vašem znaku, imate ogromnu podršku energije za lični razvoj i promene koje će trajati tokom cele godine.

Vodolija – Subota, 3. januar

Pun mesec Vam donosi oslobađanje od nabranih stresova i navika koje Vas drže nazad. Iskoristite ovaj dan da resetujete prioritete.

Ribe – Nedelja, 4. januar

Ovaj dan donosi čvršće veze, nove prilike u društvenom krugu i potencijalne poslovne kontakte koji mogu promeniti Vašu situaciju.

Kako iskoristiti energiju koju donosi vaš najsrećniji dan?

Na Vaš najsrećniji dan naredne nedelje planirajte važne razgovore, pokrenite projekte, ili završite ono što dugo odlažete. Dnevna energija se oseća kao vetar u jedra kada je pravilan astralni „okidač“ aktivan — to može biti ključna prednost za uspeh.

