Najsrećniji dan u godini pada 9. juna, a 7 znakova će osetiti kao da im je neko otključao vrata sreće

Najsrećniji dan u godini je 9. jun kada se spoje Venera i Jupiter. Proverite da li je vaš znak među 7 koji dobijaju najviše.

Najsrećniji dan u godini ove godine pada 9. juna, i to nije puko praznoverje. Tog dana Venera, planeta ljubavi, staje rame uz rame sa Jupiterom, planetom obilja i sreće. Ovaj susret Venere i Jupitera dešava se samo jednom godišnje, a astrolozi ga čekaju kao deca rođendan. Tada se otvaraju vrata kroz koja prolaze neočekivani dobici, lepe vesti i pomaci u vezama koji su dugo čekali svoj red.

Zašto baš 9. jun nosi toliku sreću

Kada se ove dve planete spoje, sklonost ka dobrim ishodima naglo raste. Stiže poziv na koji ste odustali da čekate. Veza pravi korak ka ozbiljnijoj posvećenosti. Pogodba koja je delovala izgubljeno odjednom pada vama u krilo. Sve deluje moguće, i to nije preterivanje.

Ali postoji i druga strana medalje. Pod ovim uticajem lako je potrošiti više nego što vam džep dozvoljava. Neki će precizno proceniti svoj šarm, drugi će ga naduvati do granice bahatosti. Skromnost vam tih dana može doneti više nego razmetanje.

Koji je najsrećniji dan u godini u astrologiji?

Najsrećniji dan u godini je dan kada Venera i Jupiter naprave konjunkciju, spoj na istom stepenu zodijaka. Ove godine to je 9. jun, dan kada se energija ljubavi i obilja sliva u jednu tačku.

Bik: Novac koji ste otpisali vraća se na sto

Vaša vladarka Venera ovih dana radi za vas punom parom. Stara isplata, dug koji niste očekivali da ćete videti, ili posao koji je visio u vazduhu, sve to dobija konkretan oblik. Nemojte odmah trošiti, prvo prebrojte.

Blizanci: Razgovor koji menja celu nedelju

Reči vam tih dana teku lako i tačno padaju gde treba. Jedan razgovor, jedan poziv, otvara vrata koja su dugo bila zaključana. Iskoristite svoj jezik dok je ovako oštar.

Rak: Srce konačno dobija ono što traži

Emotivno, ovo je vaš trenutak. Neko vam prilazi ozbiljnije nego što ste mislili da je moguće. Ako ste u vezi, sledi korak ka većoj posvećenosti.

Vaga: Lepota i sreća idu vam u susret

Druga Venerina miljenica. Vaga ovih dana privlači ljude, prilike i komplimente bez napora. Jedan poziv na saradnju može prerasti u nešto mnogo veće od posla.

Strelac: Jupiter vam otvara vrata na koja niste kucali

Kao Jupiterov znak, vi ovaj srećan tranzit 9. juna osećate najjače. Putovanje, ponuda, vest iz daleka, sve to stiže u pravo vreme. Samo pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite.

Vodolija: Neočekivana vest menja vam planove nabolje

Stiže informacija koja preokreće raspored, ali u vašu korist. Prijatelj vam donosi priliku koju sami niste videli. Recite da pre nego što previše razmislite.

Ribe: Sve čega se dotaknete dobija toplinu

Vaš znak hvata najfiniju nit ovog tranzita. Ljubav, inspiracija i sitan, ali stalan priliv lepih stvari prate vas kroz nedelju. Ne ulazite u skupe gestove samo da biste impresionirali nekoga.

Među ovih sedam znakova, koji je vama najbliži, i da li ste već osetili da se nešto pomera nabolje? Napišite u komentarima šta vam se desilo baš 9. juna.

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