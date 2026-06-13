Najsrećniji dan u nedelji za vaš znak od 15. do 21. juna: jedan datum nosi promenu koju ste odlagali mesecima

Najsrećniji dan u nedelji za vaš znak od 15. do 21. juna donosi tačan datum kad sreća pristiže. Proverite svoj i ne propustite ga.

Najsrećniji dan u nedelji za vaš znak ne pada slučajno, ima tačan datum između 15. i 21. juna 2026. I to je dan kada promenu koju mesecima odlažete više ne možete da izbegnete. Venera ulazi u Lava u ponedeljak, poravnava se sa Uranom u Blizancima, ukršta sa Neptunom u Ovnu i staje u opoziciju Plutonu u Vodoliji. Prevod: obilje stiže, ali samo ako pustite staru zonu udobnosti.

Zašto je baš ova nedelja prelomna

Tri znaka dele istu sredu, tri istu nedelju, a tri petak kada Hiron prelazi u Bika. To nije podela na sreću, već na to gde vas energija najjače gura. Negde je to ljubav, negde karijera, negde selidba o kojoj već razmišljate.

Koji je najsrećniji dan u nedelji za svaki znak

Najsrećniji dan u nedelji za svaki znak je tačan datum kada se planetarna energija poravna sa onim što vam je najpotrebnije, od 15. do 21. juna 2026. Proverite svoj znak i upišite taj datum.

Ovan, sreda 17. jun. Venera u Lavu pravi trigon sa Neptunom u vašem znaku. Pustite maštu da radi. Sve što sada zamislite sa pravom verom postaje materijal za stvarnost. Ne sečite snove na ono što izgleda izvodljivo.

Bik, petak 19. jun. Hiron ulazi u vaš znak i menja ono što vam treba da biste se osećali sigurno. Prestanite da sve radite sami. Podrška vam je nadohvat ruke, samo je do sada niste tražili.

Blizanci, ponedeljak 15. jun. Venera se poravnava sa Uranom kod vas i menja način na koji vidite sebe. Dozvolite sebi da promenite mišljenje. To je vaš dar, ne mana.

Rak, nedelja 21. jun. Sunce ulazi u vaš znak na rođendan. Jupiterov ciklus se zatvara 30. juna posle godine emotivnog rasta koji nije uvek bio lak. Sledi vaša godina proboja.

Lav, sreda 17. jun. Venera u vašem znaku donosi gorko-slatku sreću. Imate pravo da i dalje isceljujete, ali ostavite prostora i za nove početke. Ne dajte prošlosti da bira pravac.

Devica, ponedeljak 15. jun. Inspiracija stiže u karijeru sa neočekivane strane. Ostavite logiku po strani na jedan dan i uložite tu energiju u ono što gradite.

Drugi deo nedelje: Škorpija, Strelac i Jarac

Škorpija, sreda 17. jun. Venera staje u opoziciju Plutonu i otvara priliku za koju ste godinama radili. Možda traži selidbu ili krupnu promenu u domu. Recite da.

Strelac, petak 19. jun. Hiron u Biku počinje da leči vaš osećaj sopstvene vrednosti. Niste sami u tome. Vaša vrednost nikada nije bila vezana za posao ili izgled.

Jarac, petak 19. jun. Hiron donosi romantiku i unutrašnje isceljenje koje će raditi narednih sedam godina. Kad poverujete da ste dostojni ljubavi, počnete i da je primate.

Vodolija, nedelja 21. jun. Sezona Raka vam šalje jasan poziv: usporite. Vratite se zdravoj rutini i pronađite ravnotežu pre nego što vas iscrpljenost pretekne.

Ribe, nedelja 21. jun. Sunce u Raku otvara vašu sezonu ljubavi. Dajte srcu prostora, jer odatle privlačite veće mogućnosti, ne sa posla.

Vaga, nedelja 21. jun. Sezona Raka pokreće rast u karijeri i nove novčane prilike. Verujte prvom impulsu i odlučite brzo, umesto da danima vagate.

Jedan datum, jedna odluka. Koji je vaš najsrećniji dan ove nedelje i da li ste već osetili šta vas gura, napišite u komentarima šta menjate

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