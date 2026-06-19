Najsrećniji dan u nedelji 22. do 28. juna za vaš znak, a baš tog dana stiže prilika koju biste mogli propustiti

Najsrećniji dan u nedelji od 22. juna nosi konkretnu priliku za svaki znak. Pronađite svoj datum i ne propustite trenutak.

Svaki znak ove nedelje ima tačno jedan dan kada nebo radi za njega, i to je vaš najsrećniji dan u nedelji od 22. do 28. juna 2026. godine. Leto je zvanično počelo, a prva četvrt Meseca u Vagi u ponedeljak otvara prostor za odluke koje ste dugo odlagali. Kada Mars u nedelju uđe u Blizance, prilike postaju opipljive. Trik je u tome da prepoznate svoj datum pre nego što prođe.

Ovan, Bik i Blizanci: dani kada akcija donosi rezultat

Ovnu četvrtak, 25. jun, pripada kvadratu Meseca u Škorpiji i Venere u Lavu. To je guranje da konačno pokrenete projekat koji ste odlagali. Ne preispitujte osećaj koji vas vodi, samo krenite.

Biku utorak, 23. jun, donosi poravnanje Severnog čvora u Ribama sa Suncem u Raku. Ponuda ili dogovor na kojem radite mesecima može da se sklopi brže nego što očekujete. Potpišite se na isprekidanoj liniji svoje sudbine.

Blizancima nedelja, 28. jun, vraća Mars u njihov znak. Filtrirajte buku. Samo vi znate šta zaista želite, i ovo nije trenutak za kompromise sa tuđim željama.

Šta je najsrećniji dan u nedelji od 22. juna u horoskopu

To je dan kada planetarni tranzit najjače podržava vaš znak, donoseći konkretnu priliku, jasniju odluku ili podršku okoline. Svakom znaku pada drugog datuma, od 22. do 28. juna.

Rak, Lav i Devica: zelena svetla i druge šanse

Raku nedelja, 28. jun, otvara retrogradni Merkur u sopstvenom znaku. Jupiter je u Raku od prošlog leta i delio je prilike, neke ste iskoristili, neke propustili. Retrogradni Merkur, koji traje do 23. jula, vraća vam drugu šansu. Ne žurite.

Lavu ponedeljak, 22. jun, daje prva četvrt Meseca u Vagi. To je zeleno svetlo da kažete da velikoj prilici, čak i kada ne znate kako će se sve sklopiti. Lunacija favorizuje i poslovna i lična partnerstva.

Devici nedelja, 28. jun, donosi pomak u karijeri preko Marsa u Blizancima. Uspeh stiže, ali ne klasičnim putem. Održavajte tempo, jer rezultat dolazi iz inspiracije, ne samo iz truda.

Vaga, Škorpija i Strelac: pauza koja vas gura napred

Vagi nedelja, 28. jun, donosi retrogradni Merkur u Raku i period razmišljanja o poslu ili školovanju. Ne forsirajte ništa. Kada Merkur 23. jula krene direktno, bićete zahvalni što ste sačekali.

Škorpiji ponedeljak, 22. jun, daje šansu da prekine karmičke obrasce. Ovu odluku donosite sami, niko drugi je ne može doneti umesto vas. Izaberite isceljenje.

Strelcu nedelja, 28. jun, nudi dubok proces transformacije. Vi obično bežite od teških emocija, ali ovog puta zaronite. Iscelite sebe i posmatrajte kako univerzum reaguje.

Jarac, Vodolija i Ribe: prekretnice i povratak sebi

Jarcu ponedeljak, 22. jun, donosi prekretnicu u karijeri. Vaga vam upravlja poslom, a poruka je jasna: ne morate sve sami. Sa pravim timom postižete mnogo više.

Vodoliji sreda, 24. jun, donosi trigon Sunca u Raku i Meseca u Škorpiji, osećaj zaštite. Ne morate da žrtvujete odmor za uspeh. Zaslužujete smisao bez iscrpljivanja.

Ribama nedelja, 28. jun, vraća vezu sa sopstvenim srcem. Prošli ste kroz mnogo toga i konačno sve počinje da deluje vredno truda. Stvorite prostor za radost.

Koji je vaš najsrećniji dan ove nedelje i da li ste već osetili tu priliku kako kuca, ili je možda ovog puta nećete propustiti?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com