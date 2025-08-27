Najsrećniji dan u septembru za vaš horoskopski znak: Spremite se za nešto čarobno

Septembar 2025. donosi moćnu energiju pomračenja u znakovima Riba i Device, spajajući sanjarsko i praktično. Dok lunarna pomračenja otkrivaju skrivene mogućnosti, solarna vam daju novi početak – svaki znak ima svoj najsrećniji trenutak, kada kosmos radi u vašu korist.

Ovan – 13. septembar

Asteroid Vesta ulazi u Strelca i pali vatru posvećenosti vašim snovima. Iskoristite ovaj dan da napravite konkretan plan i hrabro zakoračite prema velikim ciljevima.

Bik – 6. septembar

Uran u Blizancima kreće retrogradno u vašoj kući bogatstva. To je savršena prilika da preispitate finansijske ponude, preuzmete umereni rizik i pojačate svoje prihode.

Blizanci – 7. septembar

Potpuno lunarno pomračenje u Ribama menja igru u karijeri. Otvorite se neočekivanim prilikama na poslu, jer vam sada može stići dugo iščekivani uspeh ili preseljenje.

Rak – 3. septembar

Jupiter u Raku pravi trigon s Severnim čvorom u Ribama, što donosi prelomni momenat. Verujte instinktu – bilo da je reč o novom poslu, selidbi ili emotivnoj preporuci, očekuje vas značajna prekretnica.

Lav – 1. septembar

Saturn se vraća retrogradno u Ribe i traži od vas da izaberete život o kakvom sanjate. Ovaj dan je poslednja šansa da uložite sav svoj trud u ono što želite, jer slična prilika neće opet stići do 2053. godine.

Devica – 6. septembar

Uran retrogradno u Blizancima u vašoj kući karijere donosi neočekivane ponude i promene posla. Iskoristite energiju rizika i hrabro preispitajte dosadašnje ciljeve.

Vaga – 22. septembar

Kako Sunce ulazi u vaš znak, počinje vaša astrološka “nova godina”. Uz retrogradni Uran u Blizancima i lunino pomračenje u vašoj zoni rutina, otvara se prilika za potpunu transformaciju – vreme je da kažete “da” promenama koje donose sreću.

Škorpija – 13. septembar

Vesta u Strelcu pali vatru vaše samovrednosti. Postavite granice i ne zadovoljavajte se manje od onoga što zaslužujete – ovaj dan vam donosi šansu da privučete obilje i unutrašnju posvećenost.

Strelac – 21. septembar

Solarno pomračenje u Devici pokreće preokret u profesionalnom životu. Prihvatite novu ulogu, projekat ili edukaciju i verujte da će ova dramatika uroditi dugoročnim uspehom.

Jarac – 19. septembar

Venera ulazi u Devicu i unosi milost u vaše svakodnevne planove. Fokusirajte se na ono što vam donosi radost i ispunjenje – ljubav i prosperitet pristižu kroz jednostavne, ali promišljene korake.

Vodolija – 22. septembar

Mars ulazi u Škorpiju i otvara vrata važnim promenama u karijeri. Ovo je dan kad treba da preuzmete inicijativu: ažurirajte CV, zakažite razgovor ili pokrenite sopstveni projekat.

Ribe – 7. i 22. septembar

Lunino pomračenje u vašem znaku 7. septembra otvara put ka novim počecima, a Mars u Škorpiji 22. septembra omogućava da tu energiju pretvorite u stvarnost. Spremite se na duboke preokrete i pratite intuitivne nagoveštaje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com