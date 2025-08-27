Najsrećniji dan u septembru za vaš horoskopski znak: Spremite se za nešto čarobno

Septembar 2025. donosi moćnu energiju pomračenja u znakovima Riba i Device, spajajući sanjarsko i praktično. Dok lunarna pomračenja otkrivaju skrivene mogućnosti, solarna vam daju novi početak – svaki znak ima svoj najsrećniji trenutak, kada kosmos radi u vašu korist.
Ovan – 13. septembar
Asteroid Vesta ulazi u Strelca i pali vatru posvećenosti vašim snovima. Iskoristite ovaj dan da napravite konkretan plan i hrabro zakoračite prema velikim ciljevima.
Bik – 6. septembar
Uran u Blizancima kreće retrogradno u vašoj kući bogatstva. To je savršena prilika da preispitate finansijske ponude, preuzmete umereni rizik i pojačate svoje prihode.
Blizanci – 7. septembar
Potpuno lunarno pomračenje u Ribama menja igru u karijeri. Otvorite se neočekivanim prilikama na poslu, jer vam sada može stići dugo iščekivani uspeh ili preseljenje.
Rak – 3. septembar
Jupiter u Raku pravi trigon s Severnim čvorom u Ribama, što donosi prelomni momenat. Verujte instinktu – bilo da je reč o novom poslu, selidbi ili emotivnoj preporuci, očekuje vas značajna prekretnica.
Lav – 1. septembar
Saturn se vraća retrogradno u Ribe i traži od vas da izaberete život o kakvom sanjate. Ovaj dan je poslednja šansa da uložite sav svoj trud u ono što želite, jer slična prilika neće opet stići do 2053. godine.
Devica – 6. septembar
Uran retrogradno u Blizancima u vašoj kući karijere donosi neočekivane ponude i promene posla. Iskoristite energiju rizika i hrabro preispitajte dosadašnje ciljeve.
Vaga – 22. septembar
Kako Sunce ulazi u vaš znak, počinje vaša astrološka “nova godina”. Uz retrogradni Uran u Blizancima i lunino pomračenje u vašoj zoni rutina, otvara se prilika za potpunu transformaciju – vreme je da kažete “da” promenama koje donose sreću.
Škorpija – 13. septembar
Vesta u Strelcu pali vatru vaše samovrednosti. Postavite granice i ne zadovoljavajte se manje od onoga što zaslužujete – ovaj dan vam donosi šansu da privučete obilje i unutrašnju posvećenost.
Strelac – 21. septembar
Solarno pomračenje u Devici pokreće preokret u profesionalnom životu. Prihvatite novu ulogu, projekat ili edukaciju i verujte da će ova dramatika uroditi dugoročnim uspehom.
Jarac – 19. septembar
Venera ulazi u Devicu i unosi milost u vaše svakodnevne planove. Fokusirajte se na ono što vam donosi radost i ispunjenje – ljubav i prosperitet pristižu kroz jednostavne, ali promišljene korake.
Vodolija – 22. septembar
Mars ulazi u Škorpiju i otvara vrata važnim promenama u karijeri. Ovo je dan kad treba da preuzmete inicijativu: ažurirajte CV, zakažite razgovor ili pokrenite sopstveni projekat.
Ribe – 7. i 22. septembar
Lunino pomračenje u vašem znaku 7. septembra otvara put ka novim počecima, a Mars u Škorpiji 22. septembra omogućava da tu energiju pretvorite u stvarnost. Spremite se na duboke preokrete i pratite intuitivne nagoveštaje.
