Najsrećniji dani u martu: zapišite ih, jedan je ključan

Ovo su najsrećniji dani u martu, a zvezde im spremaju iznenađenja i nezapamćen uspeh baš na neki od ovih dana. Jedan je ključan.

Kako se februar bliži kraju, oseća se suptilna promena u vazduhu. Intenzitet Dana zaljubljenih bledi, zima polako popušta i mnogi počinju da razmišljaju o novim počecima. Razmišljamo o tome šta nas čeka u martu. Prema astrolozima ovo su najsrećniji dani u martu

Astrolog Džoan Džouns iz Trusted Psychics kaže da je mart savršeno vreme za energetsko resetovanje.

„Mart donosi prelaznu energiju. Premošćuje period emocionalne refleksije i stvara zamah napred. Izbor pravog dana za delovanje može napraviti razliku između nečega što se čini prisilnim i nečega što je potpuno u skladu sa vama“, objašnjava ona.

Najsrećniji dani u martu

6. mart

Ovaj dan donosi talas samopouzdanja, posebno kada je reč o novim vezama. Džoan kaže da je idealan za prve korake i hrabre razgovore.

„Ovaj datum nosi izražajnu i prodornu energiju. Podstiče iskrenost bez agresije i privlačnost bez pritiska. Ako ste oklevali da pozovete nekoga da izađe ili otvoreno razgovarate o vezi, ovo je vreme kada samopouzdanje prirodno dolazi do izražaja“, kaže ona.

12. mart

12. mart može doneti blagu, ali značajnu prekretnicu u ljubavi. To je dobar dan za razgovor o posvećenosti i pravcu u kom vaša veza ide, posebno za parove koji su tiho preispitali svoju vezu. Za samce, ovaj datum donosi mogućnosti za dublja, značajnija susreta, a ne samo prolazne avanture.

18. mart

Mlad Mesec 18. marta čini ovaj datum ključnim u mesecu. Prema Džoan, donosi snažne intuitivne i romantične vibracije. „Podstiče nas da slušamo svoja srca, a ne svoje strahove. Odlično je vreme za postavljanje namera vezanih za ljubav. Nije stvar u tome da odmah donesete velike odluke, već da budete jasni u vezi sa tim šta zaista želite“, objašnjava ona.

24. mart

Džoan takođe ističe 24. mart kao dan koji podstiče akciju. Do tada bi mnoge situacije mogle biti razjašnjene, otvarajući put za odlučne poteze i nove početke. Ovo je povoljan dan za planiranje zajedničkog putovanja, objavljivanje veze ili bilo koji drugi korak koji postaje vidljiv drugima.

29. mart

„Ovaj datum nosi energiju otpuštanja“, kaže Džoan. „Ponekad novi počeci zahtevaju da se nečega otpustimo. Ako osećate da je nešto zaglavljeno, tada dolazi trenutak jasnoće.“ Ona dodaje da to ne mora biti negativno iskustvo: „Otpuštanje je takođe oblik novog početka. Mart snažno podržava emocionalnu iskrenost“, zaključuje ona.

