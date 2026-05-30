Najsrećniji datum u junu za vaš znak: jedan dan kada se kockice okreću u korist baš onih koji su odustali

Najsrećniji datum u junu menja igru za svaki znak. Pogledajte koji dan je vaš i šta tačno da uradite tog jutra.

Najsrećniji datum u junu nije onaj koji ste sebi zacrtali u kalendaru, već dan kada planete prestanu da rade protiv vas.

Jedanaest meseci ste gurali uzbrdo. Jun donosi jedan jedini prozor po znaku, i ako ga prespavate, čekate do jeseni.

Zašto baš jun, a ne neki drugi mesec

Venera ulazi u Raka 3. juna i otvara emotivni kanal koji je bio zatvoren od februara. Jupiter završava svoj boravak u Blizancima i pre nego što pređe u Raka, deli poslednje poklone onima koji su mu ostali verni.

Pun Mesec u Strelcu 10. juna razotkriva ono što ste predugo gurali pod tepih. To je astrološki kalendar juna u tri reda.

Ovan: 14. jun, dan kada vam stiže odgovor koji ste otpisali

Mars vam šalje energiju koju niste tražili. Poruka, poziv ili mejl koji ste prestali da očekujete dolazi pre podneva. Ne odgovarajte odmah. Sačekajte do uveče i tražite više nego što vam nude. Dobićete.

Bik: 22. jun donosi povraćaj uloženog

Novac koji ste pozajmili u martu i otpisali, vraća se. Ne ceo, ali dovoljno da promenite mišljenje o jednoj osobi. Tog dana ne kupujte ništa skuplje od kafe.

Blizanci: 6. jun, vaš rođendanski džekpot

Sunce, Merkur i Jupiter rade za vas istovremeno, što se ne dešava svake godine. Ako imate nedovršen projekat, predlog ili razgovor, taj petak ga zaključite. Ljudi vam ne mogu reći ne. Srećan dan u junu za Blizance je doslovno prozor od 24 sata.

Rak: 28. jun, kada prestajete da budete rezerva

Venera u vašem znaku, Mesec u rastu, i konačno prestajete da budete neko ko čeka. Osoba koja vas je držala na čekanju donosi odluku. Vama u korist, ili konačno ide dalje. I jedno i drugo vam donosi mir.

Lav: 17. jun, javno priznanje koje ste zaslužili

Posao koji ste odradili u tišini izlazi na videlo. Šef, klijent ili publika vas pominju imenom. Ako vam ponude unapređenje, ne pristajte na prvu cifru.

Devica: 9. jun rešava jedan dosadan papir

Administrativna stvar koja vas je nervirala tri meseca, papir, ugovor, rešenje, konačno se zaključuje. Idite lično na šalter, ne šaljite mejl.

Vaga: 25. jun, susret koji menja sledećih godinu dana

Nećete ga prepoznati odmah. Neko koga upoznate usput, na kafi ili na poslu, otvara vrata za koja niste znali da postoje. Razmenite kontakt, čak i ako vam se čini suvišno.

Škorpija: 12. jun, istina izlazi i to vama ide u prilog

Nešto što ste sumnjali mesecima, dobija potvrdu. Niste paranoični, bili ste u pravu. Sada imate dokaz i imate izbor šta ćete s njim. Najpametnije, ćutite još dve nedelje.

Koji je najsrećniji datum u junu za Strelca, Jarca, Vodoliju i Ribe

Strelac diže glavu 10. juna na pun Mesec u svom znaku, kada dobija ponudu za putovanje ili posao van grada. Jarac otvara novi finansijski ciklus 21. juna, sa letnjom dugodnevnicom i konkretnim predlogom. Vodolija 4. juna upoznaje saradnika koji konačno razume njenu ideju. Ribe 30. juna zatvaraju emotivnu priču staru godinama, i to bez svađe.

Šta da uradite na svoj datum, a šta nikako

Ustanite ranije nego obično, makar pola sata. Ne počinjite dan na telefonu. Obucite nešto u čemu se osećate kao verzija sebe od pre pet godina, kada ste bili hrabriji. Ne donosite važne odluke pre podneva, ali ne odbijajte ni jedan poziv. Datum sreće po znaku radi samo ako se pojavite.

Koji vam je datum pao i da li ste već primetili da se nešto pomera ka tom danu? Napišite u komentaru znak i datum, pa da uporedimo posle 1. jula

