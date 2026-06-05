Rođeni u ovom znaku imaju Božiju pomoć: Sreća i uspeh ih prate kroz život – proverite da li ste to vi!

Astrolozi otkrivaju koji najsrećniji horoskopski znak uživa uspeh i zaštitu. Proverite da li je vaš znak rođen pod srećnom zvezdom!

Najsrećniji horoskopski znak lako je prepoznati jer ga kroz život prati neverovatna zaštita, kao da mu je Bog na dlanu. Dok se mnogi bore za osnovne stvari, pripadnici ovog znaka često ni ne slute kakvu moć nose u sebi.

Astrolozi kažu da njihova sreća nije slučajnost, već zapis u zvezdama koji im otvara vrata tamo gde su drugima zatvorena. Proverite da li je baš vaš horoskopski znak taj koji uživa najveću zaštitu i uspeh na svakom koraku.

Pustolovi bez stalne adrese

Ovo su svetski putnici, istraživači i večiti tragači. Krasi ih dvostruka priroda – mogu biti asketi, ali i najveći hedonisti koji uživaju u svim čarima života. Imaju ogromne apetite i želju da probaju baš sve.

Kod njih nema oklevanja, sa istim žarom srljaju u ljubavne avanture, opasne poduhvate ili rizične poslove. U duši su pravi kockari, spremni da u samo jednoj sekundi stave sve na kocku, verujući da im je sreća večni saveznik.

Reč je o ljudima rođenim u znaku Strelca

U komunikaciji su vrlo otvoreni, nekad i previše direktni. Kažu što im prvo padne napamet, pitaju sve što ih zanima, a nekad i detinje naivno pričaju o svojim planovima. U osnovi su pošteni i iskreni pa misle da su i drugi takvi.

Velikodušni su, nekad i rasipni, vole luksuz, proslave, svečanosti i društvene skupove. Žele biti tamo gde se nešto događa, prvi će se javiti kao dobrovoljci kad se treba nešto isprobati ili pomoći drugome.

Privlači ih sve što je drugačije. Druge zemlje, običaji, kultura, jezici, a naročito egzotična područja. Uživaju u putovanjima, ne vole dosadne poslove, iritiraju ih malograđanske forme i tračerska društva.

Iznad svega mrze ograničavanje slobode, osećaj da negde moraju ostati ili nešto uraditi. Žele biti nesputani i slobodni poput ptice u letu, otisnuti se daleko, videti svašta i drugima pričati o tome.

To je mlad duh, lepog estetskog izgleda, sportske građe, voli plemenite sportove pa će tenis biti jedan od najomiljenijih. Strelac je otmen, aristokrat, ponekad buntovnik, poštuje tradiciju, ali ipak ide svojim putem.

Strelac je sveštenik, astrolog, prorok. Velike nagrade, medalje, vojne zasluge upravo proističu iz jakog Jupitera. Da bi bili prvak u sportu ili pobednik u ratu, morate imati jakog Jupitera u natalnom horoskopu.

Strelac nije lak znak za saradnju, zna biti strog i ohol. On takođe kažnjava, ali je to više neprijatno nego totalno tragično. Za nekog ko je po prirodi hedonist nema veće kazne nego biti bez užitaka i novca. Životni apetiti ovog znaka su veliki, ali se oni i ostvare.

Zašto su baš oni pravi prijatelji za ceo život

Život s njima je pustolovina sama po sebi. Najsrećniji horoskopski znak prepoznaćete po tome što su velikodušni i uvek spremni da daju, ne očekujući ništa za uzvrat.

Veseli su, izuzetno društveni i svojim duhom osvajaju svakoga koga sretnu. Iako imaju čvrste stavove i uvek se bore za svoja uverenja, ostaju najbolje rame za plakanje u teškim trenucima.

S njima nikada nećete biti u nedoumici – uvek ćete znati na čemu ste i šta tačno misle o vama, jer su iskrenost i nesebično deljenje iskustva njihove najveće vrline.

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