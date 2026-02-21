Najsrećniji kineski znaci plivaće u novcu naredne nedelje

Obilje stiže u nedelju, na početku novog meseca, jer je sve u vezi sa uspehom. Najsrećniji kineski znaci horoskopa zaplivaće u izobilju.

Najsrećniji kineski znaci privlače značajno obilje cele nedelje od 23. februara do 1. marta 2026. Poslednja nedelja februara je veoma važna za sve znake ovog horoskopa.

Od ponedeljka do srede, izgradite izdržljivost pre nego što privučete prilike. Posle srede, planirajte unapred, ali očekujte da će vaš prvi korak ka novom cilju početi posle prvog marta.

Zeleno svetlo ove nedelje stiže u četvrtak, pa ako je moguće, sačekajte do tada pre nego što započnete važne projekte ili pokušate da pomerite bilo koji od svojih odnosa napred. Nedelja se završava oprezno. Petak, 27. februar i subota, 28. februar, su dani da izbegavate nepotrebne rizike i klonite se bilo kakvih tračeva.

Fokusirajte se na dugu igru pre nego što pobedite, jer je potrebna cela nedelja da se obezbedi i izgradi. Najsrećniji kineski znaci horoskopa privlače obilje kroz istrajnost ove nedelje, zato budite strpljivi tokom procesa.

1. Pas – finansijsko obilje

Privlačite finansijsko obilje ove nedelje. Vaš najbolji dan za pozitivne ishode stiže u nedelju, 1. marta, ali do tada je potrebno strpljenje. Ovo je prva zvanična nedelja Konja, i vaša želja da započnete nešto novo i jedinstveno raste. Pošto ste toliko lojalni, vaša oprezna priroda se javlja 27. dok procenjujete šta vredi vaše energije.

U četvrtak, 25., bićete odlučni. Petak će biti napet, ali vaši saveznici su jaki: Svinja i Bivo. Osećate kada i kome možete da predložite ideju 26., i kada i kako da preuzmete inicijativu i vodite grupni projekat. Da biste privukli izobilje, dočekaće vas neka vrsta investicije, ali novac od druge osobe pokriva troškove, olakšavajući teret iz vašeg novčanika.

Postoji pozitivno usklađivanje između energije utorka i srede. Ali u petak i tokom vikenda budite pažljivi. Uklanjate višak stresa iz svog života i distancirate se od projekata koji gube vreme, što se ove nedelje pokazuje kao finansijski pametno.

2. Svinja – direktan i neočekivan depozit

Iako možda nećete dobiti direktan depozit neočekivanog novca na svoj bankovni račun, ova nedelja vam nudi priliku da izgradite novi tok prihoda. Izobilje dostiže vrhunac za vas u obliku raznih ponuda, možda koje uključuju posao ili plaćene projekte oko 26. februara.

Međutim, čujete da ste pozitivno pozicionirani 23. Potrebno je da odlučite o svom rasporedu kako biste mogli da otvorite svoju dostupnost oko 25. Pošto je ovo nedelja puna mogućnosti, lako možete biti preplavljeni koliko ste popularni kod drugih.

Obilje može biti previše, iako se u početku čini kao dobra stvar. 27. suzite svoj fokus i odbacite ono što nije najbolje za vas. Krenućete napred znajući tačno čemu možete da se posvetite.

3. Tigar – dugoročno bogatstvo

Godina Konja počinje lepo za vas. Vrsta obilja koju privlačite u nedelji od 23. februara uključuje dugoročno bogatstvo i planiranje investicija. Želite da postavite sisteme koje nameravate da negujete 25. februara.

Ova aktivnost bi mogla da uključuje zatvaranje računa ili selidbu 27. Obratite pažnju i analizirajte. Jedan finansijski rizik može biti potreban 28.; međutim, dobićete potvrdu pravca kojim treba da idete u budućnosti do 24. februara.

