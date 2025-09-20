Najsrećniji ljudi su rođeni na ove datume: Kineski kalendar star 3000 godina proriče da li preodređeni za bogatstvo

Kineski kalendar star preko 3000 godina koristi se kao moćan proročki alat koji otkriva sudbinu prema datumu rođenja. I dok mesec i godina određuju vaš znak, dan u mesecu može vam doneti dodatnu dozu sreće. Proverite da li ste rođeni na nekom od najsrećnijih datuma i saznajte šta vam to donosi.

Pacov (1924., 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008.)

Najviše sreće prate one rođene 4. i 13. u mesecu. Rođeni 4. očekuje stabilan život i bogatstvo u srednjim godinama, dok će se oni s datumom 13. radovati velikom uspehu u karijeri, dugom i obilnom životu.

Bivo (1925., 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009.)

Srećni datumi su 13. i 27. Rođeni 13. zrače mudrošću i poštovanjem, uz podršku ljudi oko sebe, dok će oni rođeni 27. privlačiti dobre prilike zahvaljujući svojoj iskrenosti i velikodušnosti.

Tigar (1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010.)

Najpovoljniji su 16. i 27. dan meseca. Oni s datumom 16. vodeće život ispunjen slavnošću i bogatstvom, a rođeni 27. dobijaju snažnu podršku u karijeri i sreću u izboru životnog partnera.

Zec (1927., 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011.)

Rođeni 26. ističu se pamćenjem i poštovanjem zajednice, dok će oni rođeni 29. u životu uživati u obilju sreće, a muškarci posebno u poslovnim prilikama, a žene u toplim i uspešnim odnosima.

Zmaj (1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012.)

Samo oni rođeni 1. i 16. u mesecu uživaju najveći blagoslov. Prvi će lako napredovati u karijeri i dostići visoke položaje, dok će rođeni 16. briljirati svojim umom i najverovatnije prosperirati u naučnim oblastima.

Zmija (1929., 1941., 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013.)

Povoljni su 1. i 23. Rođeni 1. uživaće u nizu srećnih događaja tokom života, a oni sa datumom 23. biće poštovani zbog mudrosti i hrabrosti, često zauzimajući važne pozicije u politici ili velikim kompanijama.

Konj (1930., 1942., 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.)

Najviše sreće imaju oni rođeni 5. i 20. Rođeni 5. često biraju uspešne akademske i pedagoške karijere, a oni s datumom 20. privlače bogatstvo, moć i stvaraju velike, srećne porodice.

Koza (1931., 1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Srećni datumi su 7. i 30. Rođeni 7. imaju izuzetan talenat za slušanje i pregovaranje, dok će se oni rođeni 30. isticati brojnim sposobnostima i ostvariti uspeh u svakoj oblasti kojom se posvete.

Majmun (1920., 1932., 1944., 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)

Povoljni su 14. i 28. Rođeni 14. dobijaju prilike za veliko bogatstvo i podršku bliskih prijatelja, a oni rođeni 28. žive izuzetno srećan život bez većih prepreka.

Petao (1921., 1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Najbolji su 4. i 26. Rođeni 4. predodređeni su za visoke položaje i brze uspehe, dok će oni rođeni 26. razviti snažne poslovne veštine i često pokrenuti sopstveni, uspešan biznis.

Pas (1922., 1934., 1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Sretni datumi su 7. i 28. Rođeni 7. uživaće dug i zdrav život, uz mogućnost sticanja značajnog bogatstva, a oni s datumom 28. ostaju okruženi odanim prijateljima i uživaju u poštovanju zajednice.

Svinja (1923., 1935., 1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)

Blagosloveni su oni rođeni 17. i 24. Rođeni 17. ističu se intelektom i uspehom u istraživačkom radu, dok će oni rođeni 24. izgraditi profitabilan biznis i imati odličnu zaradu.

Ako ste pronašli svoj datum među najsrećnijima, možda baš on donosi dodatnu dozu dobrih prilika. Čak i ako niste, zapamtite da na kraju najviše zavisi od vašeg rada, volje i prilika koje sami stvorite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com