Najsrećniji od svih biće ovi znakovi do kraja aprila, ovo im je neverovatno važan period

Pet horoskopskih znakova biće najsrećniji od svih do kraja aprila 2026. godine. Prema rečima profesionalnog astrologa Evana Natanijela Grima, ovo su znaci koji koriste „svu moćnu energiju aprila u svoju korist“.
Kako je astrolog Taija King objasnila u videu, ovaj april je neverovatno važan mesec. Možda čak i „najznačajniji“ u godini. Ovog meseca, „sa stelujom Ovna i Uranom koji se kreće u Blizance, što se nije dogodilo od 1941. godine. Istorija kakvu poznajemo uskoro će početi da se prepravlja“, objasnila je King.
Iako ovaj mesec ima „ogroman potencijal“ za svaki astrološki znak, Grim je objasnio zašto su ovih pet znakova nesumnjivo najsrećniji od svih.
1. Ovan – „samo uradi to“
Iako je do sada možda bila turbulentna godina, nikada niste bili neko ko se plaši konkurencije. Ovog meseca stojite uspravno pred nedaćama. Prema Grimu, „slušate svoj unutrašnji glas koji kaže: ‘Samo uradi to’. I vaša sledeća velika avantura će vas pripremiti za narednih sedam godina ili tako nešto.“
Od privlačenja obilja sreće u karijeri do konačnog doživljavanja olakšanja u odnosima. Šta god da uradite u aprilu 2026. sigurno će uticati na vas godinama koje dolaze. Dakle, ako zaista želite da iskoristite svoju sreću na najbolji način, sledite taj unutrašnji glas i ostanite pribrani.
U početku može delovati zastrašujuće, ali praćenje vaših najdubljih želja je ono što treba da uradite da biste se pripremili za uspešnu 2026. godinu.
2. Rak – karijera napreduje
Jupiter, sama planeta sreće, uživa u vašem znaku. Ovog meseca se oslanjate na Jupiterovu ekspanzivnu energiju i „preuzimate rizik koji iznenađuje sve“, rekao je Grim, rizik koji se ispostavlja kao veoma srećan za vas.
U prošlosti ste možda bili spremni da sedite po strani. Međutim, što više ulazimo u april, manja je verovatnoća da ćete ćutati kada je u pitanju vaša karijera. Preuzimajući više odgovornosti, doći ćete do izražaja. Rizici koje preuzimate u budućnosti će vas izdvojiti i doneti vam obilje prosperiteta u karijeri. Iako se u početku možete osećati preplavljeno i najsrećniji od svih, držite se.
Zahvaljujući autoritetu, ne samo da će se vaše finansije povećati, već će vam mogućnosti umrežavanja koje su vam na raspolaganju podići karijeru na nove visine.
3. Strelac – vaš ljubavni život napreduje
Do sada ste ove godine iskusili svoj deo uspona i padova. Međutim, u aprilu „imate puno pozitivne energije i vidite da postoji način da spojite svoju kreativnost sa svojim poštovanjem strukture“, objasnio je Grim. To znači da u budućnosti možete težiti kreativnijoj karijeri koja koristi vaše prirodne talente.
Van karijernih poduhvata, vaš ljubavni život napreduje dok istražujete nove veze i izlazite na zabavne sastanke. Dakle, iako vam se čini da život sada stagnira, nastavite da se trudite, jer će vaš život uskoro postati mnogo bolji.
4. Lav – upoznaćete nove ljude koji će vam unaprediti život
Život je za vas bio emotivni rolerkoster, Lave. Ali ako se osećate poraženo, bićete najsrećniji od svih kada znate da što više u aprilu budemo ulazili, „više se nećete osećati kao da se spotičete u mraku“, rekao je Grim. „Umesto da budete zarobljeni u svojoj podsvesti, uzdizaćete se u šira iskustva.“
Bilo da je to putovanjem ili otvaranjem uma za obilje mogućnosti koje ovaj mesec nudi, vaša sreća i blagostanje su praktično beskrajni, sve dok se posvetite tome.
Posebno u pogledu vaših mogućnosti umrežavanja, upoznaćete nove ljude koji će vam zaista učiniti život uzbudljivijim.
5. Blizanci – oslobodite se načina razmišljanja i svih tereta koji vas sputavaju
Iako se možda još ne čini tako, april će vam biti najsrećniji od svih u poslednjoj nedelji meseca. Sa Uranom koji ulazi u vaš znak 26. aprila, život će vam postati uzbudljiviji dok doživljavate drastičnu promenu u načinu razmišljanja i oslobađate se svih tereta koji vam ne pripadaju.
Sa Uranom u vašem znaku, „manje ste spremni da izvodite verzije sebe koje vam više ne odgovaraju“, objasnio je astrolog Ang Kej. „I dok drugi pokušavaju da vas etiketiraju kao ‘nepredvidivog’, ono što se zapravo dešava je sloboda!“
Dakle, bilo da se radi o poboljšanju vaših romantičnih veza ili pronalaženju svog uporišta u karijeri, očekujte da postanete najrazvijenija verzija sebe koju ste do sada videli.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com