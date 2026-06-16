Zvezde im brišu suze: Ova 4 znaka od danas ulaze u najsrećniji period do kraja leta

Najsrećniji period počinje danas za 4 znaka koji su dugo stezali zube. Proverite da li ste među njima i šta ne smete da pokvarite.

Najsrećniji period za četiri znaka počinje 16. juna, i to posle baš tvrdog proleća. Nema tu slatke priče, Rak, Lav, Devica i Vodolija od danas skidaju pritisak koji ih je nervirao nedeljama.

Do kraja avgusta ne dobijaju svi isto, ali svaki od ova 4 znaka konačno dobija ono što mu je najviše falilo, mir u glavi, potvrdu na poslu ili novčanik koji više ne steže.

Ko ulazi u najsrećniji period

Od 16. juna do kraja avgusta najviše olakšanja osećaju Rak, Lav, Devica i Vodolija, svako na polju koje ga je najviše žuljalo.

Najveći preokret nije u vatrometu, nego u tome što se od 20. juna sitni problemi više ne lepe jedan na drugi. Planete su se namestile za mirniji ritam, pa sreća ovog puta ne liči na jackpot, već na račun koji ne kasni i poruku koja stiže baš kad treba.

Rak konačno vraća mir u kuću

Raku se otvara porodična priča koja tinja još od aprila. U četvrtak ujutru stiže poziv ili susret koji vraća toplinu u kuću, naročito ako su se umešali brat, majka ili stari stan. Nemojte glumiti leden zid. Recite jasno šta vas boli i završite ono što ste gurali pod tepih od Uskrsa. Ovaj srećan period Raku donosi olakšanje kroz bliskost, a ne kroz buku.

Lav ulazi u srećnu fazu baš kad je hteo da digne ruke

Kod Lava se sreća pali kroz posao i javni nastup. Petak popodne nosi šansu da jedan razgovor, ponuda ili nastup konačno vrati samopouzdanje koje je maj klimavo načeo. Ovde greška nije hrabrost, nego spuštanje cene. Ne pristajte na manje samo zato što ste se umorili od čekanja. Lav ulazi u srećnu fazu baš kad pomisli da je sve stalo, pa sada treba da izgovori svoj uslov glasno.

Devica naplaćuje trud koji je dugo stajao sa strane

Devica ulazi u deo leta koji joj najviše prija, tamo gde papir, rok i račun konačno rade za nju. Sreda posle 14 časova može doneti uplatu, vraćen dug ili dogovor koji puni novčanik bez mnogo pompe. Ne rasipajte novac na sitne utehe iz tržnog centra. Najbolji deo leta za Devicu nije glamur, nego osećaj da zna gde svaki dinar ide i da prvi put od marta ne steže zube pred računima.

Vodolija dobija razgovor koji menja tok leta

Dok Vodolija menja ton kroz razgovor, ljubav i prijateljstvo prestaju da budu magla. U nedelju posle 18 časova jedna poruka, poziv na kafu ili slučajan susret kod kioska može otvoriti vrata koja su mesecima stajala napola. Nemojte se vraćati na staru prepisku iz maja samo zato što je poznata. Ova letnja sreća traži novi glas, novu ideju i osobu uz koju ne morate da pogađate šta misli.

Ako ste među ova 4 znaka, čuvajte ritam koji se otvara od danas do kraja avgusta. Nije vreme da kvarite lakše dane starim obrascima, jer najsrećniji period ume da prođe tiho kad ga potrošite na sumnju. Koja vas je muka najduže držala i osećate li već danas da popušta?

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