Počinje njihov najsrećniji period: Tri znaka od 31. maja više neće znati šta je briga

Najsrećniji period za tri znaka kreće 31. maja, kraj duge tišine i nemira stiže brzo. Pogledajte da li ste među njima.

Od sutra, 31. maja, kreće najsrećniji period za tri znaka, brige pakuju kofere i sele se kod nekog drugog! Bik, Devica i Ribe ulaze u period od nekoliko nedelja u kojem se konačno odmotava ono što je mesecima stajalo u mestu, bilo da su u pitanju pare ili oni zategnuti odnosi kod kuće koji nam svima troše živce.

Planete su se konačno namestile kako treba, a Venera je rešila da radi za vas, a ne protiv vas. Ne očekujte da će se sve promeniti preko noći kao grom iz vedra neba, ali energija se okreće lagano, pa ćete već prvog vikenda u junu osetiti onaj mir u stomaku koji vas dugo nije pratio.

Bik – Novac koji ste otpisali vraća se nazad

Bikovi ulaze u period u kojem se finansijski pritisak prvi put posle dosta vremena pušta. Nešto što ste smatrali zaboravljenim, dug, neisplaćena faktura, stari posao za koji niste verovali da će doneti pare, vraća se nazad u prvoj polovini juna. Ne na kašičicu, nego u iznosu koji menja plan za leto.

Nije slučajno. Bik kao zemljani znak sada konačno dobija ono na šta je strpljivo čekao, a najlepši deo priče je što se ne morate dodatno truditi. U utorak popodne obratite pažnju na jedan poziv ili poruku koja deluje sporedno, tu se krije znak da se točak okrenuo.

Devica – Kraj iscrpljujuće tišine u odnosima

Devicama je proleće odnelo dosta energije na razmišljanje o jednoj osobi koja ćuti, izbegava razgovor ili šalje mešane signale. Od subote ta tišina puca. Razgovor koji ste odlagali iz straha da ne ispadnete naporni dolazi sam, najverovatnije u prvoj polovini juna, i ide u smeru koji niste očekivali.

Najveći problem nije bila druga strana, problem je bilo vaše stalno preispitivanje da li imate pravo da tražite jasniju reč. Imate. Kad se taj razgovor desi, nemojte ga skraćivati i nemojte popuštati pre nego što čujete ceo odgovor.

Ribe – Intuicija koja se isplati ako je poslušate

Ribama se vraća osećaj koji su poslednjih meseci gušile, taj tihi unutrašnji glas koji im obično tačno govori kad nešto ne valja i kad treba reći da. Sada se taj glas pojačava, naročito oko sredine juna, i tiče se jedne odluke vezane za posao ili selidbu.

Greška broj jedan koju Ribe prave je da pitaju previše ljudi za savet i onda se zbune. Ovog puta uradite obrnuto. Sačekajte dva do tri dana, pa odlučite same. Sreća za tri horoskopska znaka ovog leta ide kroz unutrašnju jasnoću, ne kroz tuđa mišljenja.

Zašto baš ova tri znaka, a ne neka druga

Bik, Devica i Ribe imaju nešto zajedničko u ovom trenutku, sva tri znaka su poslednjih meseci nosila teret koji nije bio njihov. Tuđa očekivanja, porodične brige, posao koji su drugi odlagali pa je palo na njih. Trenutna konstelacija im sada vraća prostor.

Ne radi se o iznenadnom dobitku ni o velikom obrtu, već o nizu manjih stvari koje se konačno slažu u istom smeru. Račun koji se izmiri, razgovor koji se završi mirno, odluka koja se donese bez grča u stomaku. To je najsrećniji period za tri znaka ove godine.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Najveći rizik za sva tri znaka je da iz navike nastave da se ponašaju kao da je još uvek teško. Da odlažu poziv, da izbegavaju razgovor, da ne traže ono što im pripada. Ako sebe prepoznajete u Biku, Devici ili Ribama, prvi konkretan potez napravite već ovog vikenda. Mali, ali stvaran.

