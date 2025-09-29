Najsrećniji znaci prema kineskom horoskopu tokom celog oktobra: Stižu im značajne pare i neviđeno blagostanje!

Prema kineskoj astrologiji, ovi znaci horoskopa su najsrećniji tokom celog meseca oktobra 2025. godine.

Pokušajte u oktobru da budete kreativniji na svoje jedinstvene načine. Na primer, rezbarije bundeva (pošto su bundeve simbol prosperiteta i izobilja), ukrasi koje postavljate oko i unutar svoje kuće ili aktivnosti u koje se bavite da biste što bolje iskoristili sezonu, sreća i blagostanje će vam doći na put.

Vreme je da budete svestrani i fokusirani na zajednicu jer se sreća i blagostanje šire svuda kada sebi dozvolite da budete (i ostanete) usklađeni sa dobrom u svetu.

Možete koristiti narandžaste i žute kristale kako biste se oslonili na magiju sezone. Citrin, zlatni iscelitelj, karneol i narandžasti kalcit su odlični kamenčići za ovo.

Ovih pet kineskih horoskopskih znakova su najsrećniji u oktobru 2025:

1. Konj – Budite intuitivniji

Vaša sreća u oktobru će vam ili doneti bogatstvo u obliku zlata i nakita, ili će to biti metaforički prikaz ideje ili preduzeća koje će doneti značajan povraćaj u budućnosti. Pokušajte da budete intuitivniji dok obavljate svoje dane kako biste mogli da uhvatite šapat ove sreće.

Ova sreća vam može doneti ugovor sa brendom ili staviti vaše porodično ime na mapu na neki način. Crvena i narandžasta boja će vam biti najsrećnije ovog meseca.

2. Bivo – Stižu neočekivana dobra na kućni prag

Ako planirate putovanje ili odlazak na odmor u oktobru, imate mnogo čemu da se radujete. Sreća će vam doneti neočekivana dobra iznenađenja na kućni prag i na vašim putovanjima. Takođe možete upoznati značajnu srodnu dušu ili se naći blagosloveni sistemom distribucije mačaka/životinja.

Budite svesniji svojih tradicija i kulturnih rituala ovog meseca. Oni će vam takođe doneti sreću, posebno ako pokušavate nešto veliko ili želite da se manifestujete. Zelena boja donosi sreću ovog meseca.

3. Petao – rad sa plavim cvećem povećava sreću

Sreća u oktobru će ti doneti cveće ako se baviš hortikulturom ili imaš partnera koji voli da te iznenadi prelepim buketima. Ovo je metaforička poruka o semenu koje si posadio pre nekog vremena.

U karijeri ili ličnom životu, nesumnjivo ćeš doživeti trenutke slave i postići slavu, poštovanje i priznanje. Ljubičasta i plava boja donose sreću ovog meseca. Rad sa plavim cvećem povećava tvoju sreću.

4. Koza – Razgovori donose sreću

Koza, sada je pravo vreme da sprovedete svoje planove i buduće prognoze u delo. Kako oktobar bude odmicao, ovo će vam postajati sve očiglednije. Pokušajte da budete svesni dok obavljate svoje dane. To će vam pomoći da iskoristite sreću kada vam se nađe na putu.

Meditacija, vođenje dnevnika, vizuelno ukrštanje i druge slične prakse su efikasni načini da ostanete oštri u tom pogledu. Ali angažovanje sa zajednicom ili razgovori sa mentorima biće plodonosni za vas. Ako ste veliki ljubitelj Noći veštica ili Dana mrtvih (početkom novembra), dani koji prethode njima takođe će biti dobri za vas. Narandžasta boja donosi sreću ovog meseca.

5. Svinja – budite duhovniji, to donosi sreću

Pokušajte da budete duhovnije u oktobru, jer vam to može pomoći da budete najsrećniji, što će proizaći iz tog izvora, bez obzira da li ste religiozni ili imate šire duhovne sklonosti. Učestvovanje u ritualima će takođe imati pozitivan uticaj u tom pogledu; na primer, paljenje tamjana za čišćenje energije u vašem životnom ili radnom prostoru, postavljanje oltara za božanstva ili vaše pretke ili hranjenje pasa lutalica ili vrana (ili bilo koje druge životinje, štaviše).

Kada se uspostavi protok energije, vaša sreća će vam doneti rezultate i na očigledne i na misteriozne načine. Očekujte nešto što će vam promeniti život. Ovog meseca, vaša sreća će se fokusirati na male stvari u životu. Plava boja će vam biti srećna, prenosi YourTango.

