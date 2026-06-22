Ko su najsrećniji znaci u julu? Njima bogatstvo kuca na vrata već od prvog u mesecu

Najsrećniji znaci u julu osetiće priliv novca već od prvog u mesecu. Proverite da li ste među tri srećnika i šta ostali mogu da urade.

Prvog jula 2026. tri znaka Zodijaka prestaju da broje sitno. Dok većina nas računa kako da pokrije godišnji odmor i račune u istom mesecu, najsrećniji znaci u julu dobijaju ono što su mesecima čekali.

Planete su se namestile tako da se zarada koja je bila zaglavljena odjednom pokreće. Ako ste Blizanac, Devica ili Jarac, nastavite da čitate, jer trik nije samo u sreći, nego u tome šta ćete s njom.

Blizanci: Jul je mesec kad naplaćujete sve kosmičke dugove

Blizancima Jupiter sedi u znaku i od prvog jula pravi snažan dodir s poljem novca. Sve prazne reči i odlaganja iz juna nestaju. U prvoj polovini meseca, najverovatnije oko sredine prve nedelje, sinuće vam ideja ili projekat koji donosi pravu finansijsku injekciju. Novac stiže brzo i lako. Jedino pravilo, i tu mnogi pogreše, jeste da ćutite o planovima dok gotovina ne legne na račun. Pričanje unapred raspršuje energiju.

Devica: Poslovni preokret i priznanje koje vuče i novac

Device su se mesecima kidale za tuđe ciljeve. Od prvog jula kolo se okreće. Planete prelaze u vaše polje karijere i nose dugoočekivano priznanje, a uz njega ide i opipljiva nagrada. Povišica, bonus ili bolje plaćeno mesto, jedno od to troje stiže do kraja meseca. Finansijski čvorovi koji su vas davili počinju da se razmrsuju već u prvoj nedelji. Utorak i sreda donose najvažnije razgovore, pa tih dana budite spremni da kažete cenu svog rada bez stida.

Jarac: Naplata starog truda i novac koji stiže preko drugih

Jarčevi su prokrvarili za svaki dinar u prethodnom periodu. Zato vam jul donosi olakšanje. Od prvog u mesecu aktivira se vaše polje tuđeg novca i nasleđa, što znači da gotovina ne dolazi samo iz svakodnevnog rada. Stiže preko partnera, sponzora, zaostalih isplata ili sudskih rešenja. Ako čekate odobrenje kredita ili nekog novca, prva polovina jula nosi zeleno svetlo. Teret koji ste vukli na grudima konačno se skida.

Niste među njima? Evo kako da privučete novac u julu

Jul nosi brzu, vatrenu energiju koja traži odlučnost, pa ako želite da priđete novcu u narednim danima, prvo sklonite misli o besparici iz glave. Takođe, klonite se rizičnih pozajmica i mutnih dogovora s ljudima koje slabo poznajete, koliko god ponuda zvučala primamljivo.

Kosmos sada nagrađuje samo hrabrost i čiste račune. Najsrećniji znaci u julu će ovu novčanu energiju osetiti najjače, pa neka slobodno krenu prvi.

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