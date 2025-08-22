Najsrećniji znak u septembru: Imaće para kao blata, a ljubav će ih tek iznenada baciti u trans, tvrdi čuvena ruska astrološkinja

Čuvena ruska astrološkinja Tamara Globa predviđa da će jesen 2025. godine biti izuzetan period za pripadnike znaka Lava.

Početkom jeseni 2025. godine, kada su letnji odmori uglavnom završeni i svi smo spremni da započnemo rad sa novom energijom, mnogi ljudi žele da pokrenu velike i dugoročne projekte, kao i da unesu značajne promene u svoj svakodnevni život.

Početkom jeseni Lavovi će imati priliku da pokažu lojalnost nadređenima i time eventualno dobiju dugo očekivano unapređenje.

Lavovi će konačno moći da se opuste i uživaju u životu, jer ih očekuje vreme velikih promena, uzbudljivih događaja i novih početaka.

Novac i karijera: Lako do uspeha

Prema Globi, Lavovi tokom ove jeseni neće morati da brinu o finansijama. Novac će im stizati lako, a poslovne okolnosti će im ići na ruku.

Mnogi mogu očekivati iznenadne dobitke, možda čak i od starih, zaboravljenih projekata ili investicija koje će iznenada procvetati.

Kako bi iskoristili ovaj povoljan period, Globa savetuje Lavovima da usmere svoju energiju na kreativne projekte, intelektualne poduhvate i da konačno završe obaveze koje su dugo odlagali.

Upravo ti dovršeni poslovi otvoriće im vrata prema novim i većim mogućnostima.

Ljubav i odnosi: Iznenadna

Osim poslovnog i finansijskog prosperiteta, Lavove očekuju i prijatna iznenađenja u ljubavnom životu.

Slobodni pripadnici znaka mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti emotivni svet.

S druge strane, oni u vezi ili braku doživeće dodatno jačanje odnosa i dublje razumevanje sa partnerom.

Jesen 2025. godine za Lavove će biti kao nagrada za sav uloženi trud i napore iz prethodnih godina. Vreme je da se prepuste i uživaju u plodovima svog rada.

(Informer)

