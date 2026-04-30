Najsrećniji znakovi horoskopa u maju – konačno ulaze u period izobilja koji su čekali mesecima

Najsrećniji znakovi u maju dobijaju ono što su dugo čekali, novac, ljubav i mir, proverite da li ste i vi na listi miljenika.

Maj otvara mnoge prilike. Najsrećniji znakovi u maju osetiće promenu već prvih dana, kada Venera i Jupiter počnu da rade u njihovu korist. To je jedno pravo pomeranja svih životnih okolnosti. Tri znaka prolaze kroz najjači talas obilja, a jedan od njih dobija nešto što ni sam nije očekivao.

Bik: kraj iscrpljujuće borbe za stabilnost

Bikovi ulaze u svoju astrološku sezonu sa ozbiljnim adutom. Sunce u njihovom znaku spaja se sa korisnim aspektima Jupitera, što donosi konkretne ponude na poslu. Ljudi koji su dugo radili bez priznanja sada dobijaju ugovor, povišicu ili klijenta koji menja igru.

U ljubavnom polju stvari se smiruju. Veze koje su klimale dobijaju novu osnovu, a slobodni Bikovi srešće osobu sa kojom razgovor teče bez napora. Maj im vraća veru u stabilnost, tu reč su skoro zaboravili.

Rak: emotivna oseka se konačno povlači

Rakovi su mesecima nosili teret koji nikome nisu pokazivali. U maju im stiže olakšanje kroz porodicu, ali i kroz nasleđe ili nekretninu o kojoj se dugo pregovaralo. Horoskopski miljenici maja iz ovog znaka dobijaju priliku da reše staru pravnu ili papirološku zavrzlamu.

Posebno značajan datum je sredina meseca, kada se otvara prozor za važnu odluku o selidbi ili kupovini. Ne odlažite razgovor sa bliskom osobom, baš tu se krije onaj detalj koji menja sve.

Koji znak ima najveću sreću u maju

Najveću sreću u maju ima Devica, jer joj se istovremeno otvaraju polje finansija, posla i zdravlja. Saturn joj donosi nagradu za prošlogodišnji trud, a Venera popravlja međuljudske odnose i privlači nove poslovne kontakte.

Devica: nagrada stiže na neočekivanom mestu

Device su navikle da rade tiho i precizno, bez fanfara. Maj ruši taj obrazac. Priznanje dolazi javno, kroz pohvalu nadređenih ili poziv koji menja karijerni pravac. Mnoge Device dobijaju ponudu od kuće sa kojom su odavno želele saradnju.

Finansijski deo je posebno zanimljiv. Stari dug koji ste otpisali vraća se na račun, a manje investicije pokazuju prvi pravi rezultat. Među majskim favoritima zodijaka, Devica ima najjasniju korist.

Strelac: putovanja, ljudi i nove šanse

Strelčevi tokom maja postaju magneti za prilike koje stižu spolja. Novi poznanik, putovanje radi posla ili poziv iz inostranstva pomeraju im perspektivu. Znakovi koje maj mazi često ne shvataju koliko im se brzo menja krug ljudi.

Slobodni Strelčevi imaju neuobičajeno jak period za upoznavanje. Veze koje krenu sada imaju ozbiljnu osnovu, ne samo varnicu. Pazite samo da ne preuzmete previše obaveza odjednom.

Šta da uradite ako niste na listi

Ako vaš znak nije među miljenicima, to ne znači da maj prolazi bez vrednosti. Probajte sledeće:

Zapišite tri konkretna cilja do 31. maja

Obratite pažnju na susrete u prvoj nedelji meseca

Ne donosite važne odluke za vreme retrogradnog Merkura

Iskoristite energiju Bika za finansijsko planiranje

Najsrećniji znakovi u maju nisu jedini koji dobijaju, već oni koji samo prvi osete promenu.

