Najsrećniji znakovi od 17. januara, Tamara Globa predviđa im talas uspeha neviđen već 13 godina

Bliska konjunkcija Jupitera i Neptuna u Ribama donosi Ribama, Škorpijama i Raku talas uspeha koji se retko viđa.

Tamara Globa predviđa talas uspeha. Ovi astrološki znakovi biće najsrećniji od 17. januara Za one koji veruju u horoskop, sredina januara 2026. godine donosi posebno vreme.

Naime, 17. januara događa se redak fenomen – bliska konjunkcija Jupitera i Neptuna u Ribama. Takve pojave javljaju se otprilike jednom u 12–13 godina, a astrolozi ih beleže kao periode velikih mogućnosti.

Poznata astrološkinja Tamara Globa izdvojila je tri horoskopska znaka koje od 17. januara 2026. čeka veliki talas uspeha. Konjunkcija Jupitera i Neptuna u znaku Riba donosi mogućnost da čak i one najskrivenije želje budu ostvarene.

Jupiter simbolizuje širenje, potragu za smislom i društveni rast. Neptun donosi intuiciju, rastvaranje granica i vezu sa kolektivnim nesvesnim. Njihov susret u Ribama omogućava da naše najdublje, često nesvesne želje mogu da se ostvare ako verujemo u sopstveni unutrašnji glas. Moramo da se oslonimo i na intuiciju, a ne samo na logičke planove i očekivanja.

Ribe – mislite malo na sebe

Ribe će u ovom periodu imati priliku da pokažu svoju dubinu i kreativnost. Oni koji se bave muzikom, pisanjem, slikanjem ili bilo kojim drugim kreativnim izražavanjem mogu pronaći savršeno vreme da predstave svoj rad javnosti. Neptunova energija omogućava da se emocije i inspiracija jasno prenesu, dok Jupiter pomaže da se nađe odgovarajuća publika i podrška.

Ribe bi takođe mogle da započnu vođenje dnevnika snova, meditiraju ili se upuste u terapijske kurseve koji pomažu da bolje razumeju svoje unutrašnje potrebe i snagu intuicije. Međutim, važno je da Ribe ne pokušavaju da spasavaju sve oko sebe na sopstveni račun, jer ova energija može dovesti do gubitka granica. Ako nauče da kažu “ne” i da se fokusiraju na sopstveni razvoj, energija će funkcionisati u njihovu korist.

Škorpija – napravite plan finansija

Škorpije će moći da transformišu skriveno znanje i dubinsku analizu u stvarnu korist, bilo kroz finansije, nasleđe ili profesionalni i lični razvoj. To je idealno vreme za ulaganja koja zahtevaju istraživanje, strateško razmišljanje i intuiciju, kao i za rešavanje dugova ili završavanje starih obaveza koje su dugo stajale. Škorpije bi trebalo da naprave plan finansija. Ali moraju da ostave i prostor za “intuitivne investicije”, odnosno odluke vođene unutrašnjim osećajem i analizom skrivene dinamike iza očiglednih situacija.

Rak – napravite tim saradnika

Rakovi dobijaju priliku da svoje talente i sposobnosti prenesu iz privatnog života u javnu sferu i da steknu zasluženo priznanje. Uspeh će doći kroz profesionalne oblasti u kojima je važna empatija, stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženja i pružanje pomoći drugima. Rakovi mogu napredovati u ugostiteljstvu, obrazovanju, psihologiji, dizajnu enterijera ili u vođenju društvenih i kreativnih projekata. Takođe, mogu privući pažnju mentora ili osobe višeg statusa koja im može pomoći da brže ostvare svoje ciljeve. Ključ je u tome da se fokusiraju na tim poverljivih saradnika, umesto da se takmiče sa konkurencijom.

Šta treba preduzeti

Tokom januara i februara 2026. važno je svakodnevno odvojiti vreme za tišinu i introspekciju. Prvi impuls koji se pojavi nakon tih trenutaka često ukazuje na pravi korak koji treba preduzeti.

Ovaj astrološki period ne znači pasivno čekanje darova sa neba. Radi se o podešavanju unutrašnjeg prijemnika na talas novih mogućnosti. Pronalaženju hrabrosti da sledimo sopstvene interese i dozvoljavanju životu da se širi u pravcu koji donosi istinsku sreću i zadovoljstvo.

Ribe, Škorpije i Rakovi dobijaju šansu da upravo u ovom periodu otvore vrata ka najvažnijim oblastima svog života, da uđu u talas uspeha i postignu napredak koji može odrediti naredne godine.

(Krstarica/Blic žena)

