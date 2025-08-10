Najstariji srpski kalendar: Evo šta je Roždanik prorekao za ljude rođene u avgustu

Roždanik kao srpski narodni horoskop već dvesta godina deo je narodnog večitog kalendara, a koji je jedna od najpopularnijih knjiga na našim prostorima

Gotovo svako domaćinstvo posedovalo je večiti kalendar, a roždanik kao njegov integralni deo obuhvatao je narodna verovanja o sudbini i prirodnim ciklusima, kao i tumačenja pojava u svakodnevnom životu.

Roždanik je davao detaljan opis ljudi u zavisnosti od meseca rođenja. Evo, šta predviđa za osobe rođene u avgustu.

Avgust

Onaj ko se u ovome mesecu rodi biće milostiv, dobre volje, lako će učiti i imaće sklonosti prema naukama i umetnosti. Treba da se čuva od velikih ljudi i da se sa takvima ne druži.

Govorljiv biće, a znak rođenja imaće na licu, kolenu ili na grudima. Imaće nasmejano lice i biće nepostojanih misli. Nek se čuva vode. Noge će ukvariti, sa konja pašće i u glavu će se ubiti (udariti).

Od gvožđa će imati ranu. Za ženom će otići i kuću steći, dece će dosta imati. Za svoju čast i život dosta polaže. Biće ljubljen od stranih i starih ljudi, ali od svojih rođenih biće omrznut. Zna da bude i zavidljiv a i ljute naravi. Mnogo će iskati a malo davati.

Najveća sreća mu je u junu, ali će to neko drugi prisvojiti. Sreća i dobitak pratiće ga po nekad i u avgustu. U julu da se uzdrži od ženidbe. Ako preživi 40 dočekaće duboku starost. Bolovaće od očiju i zuba.

Devojka koja se rodi u gore opredeljeno vreme prve godine bolovaće, biće vedrog i belog lica i kose, stasita, mnogi će je prositi. Radovaće se tuđem uspehu, sa visine će padati, bolovaće od čela, zver će je ugristi, nogu će uganuti i od sve bede izbaviće se. Koliko dobra bude uživala, toliko će i zlu biti podložna.

Po nekad pada u gnev i plač i zbog toga pati od glavobolje. Znak rođenja imaće na srcu, grudima ili vratu. Udaće se dobro i imaće mušku decu, ali će je jedno dete razalostiti.

Svako će za nju reći da je srećna. Preinačenje života imaće u 1, 5, 28, 37. i 40. godini što sve ako preživi duboku starost će dočekati. U onaj dan u koji se rodila u taj će se i razboleti. Sudbina smrti je mesec januar. Bolovaće od groznice i glavobolje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com