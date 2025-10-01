Najstariji srpski kalendar pre 200 godina zapisao sudbinu ljudi rođenih u oktobru, nije ista za muškarce i žene

Roždanik je knjiga koju je posedovalo svako domaćinstvo, a činila je skup narodnih verovanja o sudbini, prirodnim ciklusima i tumačenju pojava u svakodnevnom životu.

Naš narod je još pre 200 godina imao svoj način proricanja sudbine.

Proricao je sudbinu prema mesecima rođenja. Prema Roždaniku, osobe rođene u oktobru, u zavisnosti kog su pola, očekuje ovakva sudbina:

Muškarci

Sin koji se rodi pod ovim nebeskim znakom može lako da se oda bludnim stvarima ako od svojih roditelja ne bude pravilno vaspitan. Zle je i opake naravi, voli novac i sklon je lažima i prevarama. No pored svih ovih svojih nedostataka biće sklon ka dobrim delima, radi čega će biti poštovan od velike gospode i starešina

Mnoga će dobra činiti, a malo primati. Telesnog uzrasta biće srednjeg, imaće veliki korak i biće sasvim hladnokrvan, dostignuće poveći čin i biće ljubljen od mnogih, no on će sam biti sasvim odan ženskom polu.

Putovaće po vodi, a raniće ga drvo i gvožđe. Znak rođenja imaće na plećkama ili grudima.

U novembru imaće veliku korist, a skoro svake zime biće bolešljiv. U aprilu ako se oženi, biće srećan u braku. U junu imaće veliku sreću. U septembru biće u nevolji, to jest povrediće ga nekakve lažne tužbe, no naposletku izaći će sve na dobro.

Život mu se deli u dva odseka, ako preživi 44. doživeće i 80. godinu. Sudbina smrti mu je mesec maj; zato neka se tada čuva od vode. Bolovaće od kostobolje i groznice.

Žene

Žensko rođeno ovoga meseca biće uzrasta visokog, očiju velikih, duge kose i telom lepa i nežna. U trećoj godini bolovaće, radiće sve na svoju volju, od vode će se uplašiti, a od vatre propatiti.

Pseto će je ujesti, za mladića udaće se i ostaviće ga. Lako svojim ponašanjem zadobije poverenje i naklonost velike gospode. Imaće valjanu decu, a ona sama voleće svoje roditelje i biće sa njima pažljiva.

Brzo će se naljutiti i ožalostiti a još brže odljutiti i razveseliti. Za drugim mužem neko vreme brižna će biti. Bolovaće u 3, 12, 27. i 36. godini.

U sredini veka svoga pašće u tešku bolest, što ako preživi, doživeće do 89. godine, no zatim ubrzo će umreti. Bolovaće od glave i trbuha.

