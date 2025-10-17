Najstrastveniji ljubavnici: Ako vam je partner rođen baš u ovom znaku, onda ste uboli džekpot!

Ukoliko imate sreće da je vaš partner baš u ovom znaku onda će vam sve želje biti ispunjene.

U pitanju je muškarac Ovan.

Zbog osobe, partnera do koje mu je stalo spreman je sve da uradi, ne bira sredstva kojima će to postići i ne interesuje ga šta ko misli. Njegovi napori obično urode plodom, jer su uporni i duhoviti. Ne libe se da, usred noći, pozvone na vrata i voljenoj osobi se bacite oko vrata. Muškarac Ovan pratiće svoju partnerku na svakom koraku i vrebaće trenutak kada će je iznenaditi, prenosi dnevno.rs.

Muškarci rođeni u znaku Ovna su uglavnom veoma temperamenti. Koliko god da se potrude svoj temperament ne može da sakrije, jer bi to naprosto predstavljalo bežanje od suštine njegovog bića. Oni vole da vladaju, da budu dominantni, ali zaista jesu dobre duše, i uvek su fer. Mogu da budu „bolećivi“ na ženske suze.

Nikada nećete naći partnera tako strastvenog kao što je Ovan, niti ćete naći toliko avanturistički duh, spreman prepuštanju nepoznatim vodama.

Reč upozorenja budućim partnerima Ovna:

Ovan je muškarac kome treba neko ko će da mu odgovara u njegovom romantičnom entuzijazmu ili će mu postati dosadno.

Muškarac Ovan ima jedinstvenu sposobnost da brže preboli tugu od drugih znakova i tu sposobnost da krene dalje nakon neuspele veze.

