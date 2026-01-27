Najsurovije žene i majke zodijaka: Njihova deca često odrastaju bez ljubavi i pažnje

Astrologija tvrdi da je su najsurovije majke i žene rođene u tri određena horoskopska znaka. Pogledajte i koja

Kako majčinstvo može biti tako surovo i hladno? To je pitanje koje se često postavlja, a astrologija tvrdi da je moguće, posebno za žene rođene u tri određena horoskopska znaka.

Jarac

Majka Jarac zahteva čvrstu disciplinu, ne pokazuje emocije i smatra ih slabostima koje ne donose korist. Smatra da će nežnost samo pokvariti dete, pa se oslanja na metod „štap i šargarepa“. Deca ovih majki često se distanciraju od njih kada odrastu.

Lav

Majka Lav na početku majčinstva posvećuje se brizi za bebu, ali kasnije može postati egoistična i diktatorska. Deca ovih majki često odrastaju u pokornosti, teško razvijajući vođstvo.

Devica

Majka Devica je odgovorna i brine o osnovnim potrebama deteta, ali zanemaruje emocionalnu povezanost. Fokusira se na savršenstvo u spoljnom izgledu porodice, ali zaboravlja da je nežnost važnija od reda. U budućnosti se često svađa s decom koja su rođena u znaku Raka i Ribe.

Astrologija nas uči da, iako ovi znakovi mogu biti surovi, njihova oštrina nije uvek zlonamerna – često dolazi iz njihovih unutrašnjih borbi ili načina na koji štite sebe.

