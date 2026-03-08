Najtačniji horoskop za period od 9. do 16. marta: Mars u Ribama donosi srećan period za 3 znaka

Atrološki tranziti naredne nedelje donose velike promene. Najtačniji horoskop predviđa srećan periiod za Ribe, Rakove i Škorpije.

Mars, planeta borbenosti i akcije, nalazi se u Ribama do 9. aprila, gde donosi pozitivan period za Ribe, Rakove i Škorpije. Najtačniji horoskop od 9. marta predviđa mnoge promene i iznenađenja.

S druge strane, Venera je u Ovnu, tako da dolazi do emotivnog preokreta za Lavove, Ovnove i Strelčeve. Retrogradni Merkur je i dalje, pa će komunikacija biti otežana.

Ovan

Posao – Pomračenje u Devica aktiviralo je vašu zonu posla i svakodnevnih navika. Moguće su promene u timu ili završetak jednog projekta. Imate puno tajnih neprijatelja zbog uticaja Marsa iz Riba.

Ljubav – Venera je ušla u vaš znak 6. marta i donosi obrt u ljubavi. Lako možete da se zaljubite kako odavno niste. Bićete veoma privlačni.

Zdravlje – Psihološki problem.

Bik

Posao – Fokus je na kreativnosti i ličnoj inicijativi. Pomračenje vam donosi odluku u vezi sa projektom koji dugo odlažete. Finansije zahtevaju oprez sredinom nedelje zbog uticaja retrogradnog Merkura.

Ljubav – Emocije se pojačavaju. Pojedini Bikovi će završiti odnos koji je loš poslednjih meseci. Nije dobra nedelja za početak nove romanse. Venera u Ovnu može da vam donese tajnu ljubav.

Zdravlje – Slabije.

Blizanci

Posao – Moguća je promena u vezi sa radnim prostorom ili odnosom sa nadređenima. Pomračenje Meseca u Devici vam donosi rasvetljavanje porodičnih pitanja koja utiču na karijeru.

Ljubav – Potreba za sigurnošću je naglašena. Venera u Ovnu donosi vam romansu iz prijateljstva. Ovnovi će vam biti privlačni.

Zdravlje – Slabije.

Rak

Posao – Vesti koje će vam stići tokom sedmice mogu da promene vaše planove za budućnost. Budite pažljivi sa dokumentima i rokovima zbog uticaja retrogradnog Merkura. Mars u Ribama vam donosi priliku za putovanje.

Ljubav – Komunikacija je ključna. Jedna poruka ili poziv mogu da probude u vama emocije koje ste pokušali da potisnete. Mogućnost pojačanih rasprava sredinom nedelje.

Zdravlje – Bolje.

Lav

Posao – Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Pomračenje Meseca u Devica zahteva od vas racionalnost i bolju organizaciju troškova. Moguće je kašnjenje isplata zbog retrogradnog Merkura.

Ljubav – Slobodni Lavovi privlače pažnju, ali će želeti ozbiljniji pristup. Venerin ulazak u Ovna može da vam donese ljubav na putovanju, predviđa najtačniji horoskop.

Zdravlje – Osetljivo.

Devica

Posao – Nalazite se na velikoj životnoj prekretnici. Završava se jedan ciklus i počinje novi pravac u karijeri. Važno je da ostanete smireni i ne reagujete impulsivno.

Ljubav – Emotivni odnosi prolaze kroz test iskrenosti. Ono što nije stabilno može da se završi, dok jake veze postaju još čvršće.

Zdravlje – Slabije.

Vaga

Posao – Moguće je da ćete saznati nešto što se dugo krilo u poslovnom okruženju. Pomračenje Meseca u Devici osvetljava tajne koje su trebale da ostanu skrivene.

Ljubav – Potrebno vam je više mira i povlačenja. Ako imate tajnu simpatiju, znajte da ćete saznati nešto što vam ne odgovara.

Zdravlje – Osetljivo.

Škorpija

Posao – Prijatelji ili kolege mogu da odigraju ključnu ulogu u poslovnoj odluci. Mars u Ribama donosi vam kreativnost i povratak energije.

Ljubav – Emocije su intenzivne. Partner će vam tražiti jasnu definiciju vašeg odnosa. Moguć je kraj jednog prijateljstva koje nije bilo iskreno.

Zdravlje – Dobro.

Strelac

Posao – Karijera dolazi u centar pažnje. Moguća je promena statusa ili nova odgovornost. Budite oprezni sa autoritetima.

Ljubav – Posao može da utiče na vaš emotivni život. Potrebno je da pronađete ravnotežu između ambicije i bliskosti. Očekujte poziv iz prošlosti pod uticajem retrogradnog Merkura u Ribama.

Zdravlje – Lošije.

Jarac

Posao – Pomračenje Meseca kod vas donosi odluku u vezi sa edukacijom, putovanjem ili pravnim pitanjem. Dugoročni planovi se redefinišu.

Ljubav – Partner može želeti zajedničke planove za budućnost. Slobodni Jarčevi privlače osobu iz drugog grada ili zemlje.

Zdravlje – Bolje.

Vodolija

Posao – Finansije i zajednički resursi dolaze u fokus. Moguće je rešavanje dugovanja ili potpisivanje važnog ugovora.

Ljubav – Odnosi postaju dublji i intenzivniji. Iskren razgovor donosi rasterećenje. Venera je u Ovnu od 6. Marta i donosi vam pojačan flert I dopisivanje.

Zdravlje – Dobro.

Ribe

Posao – Jedan poslovni odnos može da se završi, ali se otvara prostor za kvalitetniju ponudu. Menjaju se poslovna partnerstva pod uticajem pomračenje Meseca u Devici. Najtačniji horoskop predviđa da Mars u vašem znaku donosi fokus i energiju da istrajete u svojim odlukama.

Ljubav – Partnerstvo prolazi kroz fazu transformacije. Slobodne Ribe mogu da upoznaju osobu koja će im promeniti pogled na ljubav.

Zdravlje – Lošije.

