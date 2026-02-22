Najtačniji nedeljni horoskop do 2. marta: 4 znaka imaće probleme

Nalazimo se u sezoni Riba koja će biti inspirativna, ali ujedno i konfuzna. Merkur stvara probleme Ribama, Strelcu, Devici i Blizancima.

Najtačniji nedeljni horoskop do 2. marta predviđa neočekivane probleme za ova četiri znaka. Šta kaže za vaš znak?

Retrogradni Merkur u Ribama je na snazi od 26. februara, a Strelčevi, Ribe, Device i Blizanci ne treba da donose važne odluke do 21. marta. Nalazimo se u sezoni Riba koja će biti inspirativna, ali ujedno i konfuzna jer će Merkur biti retrogradan u ovom vodenom znaku.

Ovan



Posao – Saturn u vašem znaku traži disciplinu i zrelost. Bićete pod pritiskom, ali upravo sada postavljate temelje za dugoročni uspeh. Retrogradni Merkur doneće vam otežanu komunikaciju.

Ljubav – Delujete ozbiljnije nego inače. Partner će želeti više emocija, a manje distance. Venera u Ribama može da vam donese tajnu ljubav.

Zdravlje – Lošije.

Bik

Posao – Čekate da prijatelj ispuni obećanje i pomogne vam oko poslovnog problema. Tenzije traju sve vreme i sukobi sa autoritetima. Retrogradni Merkur će vam doneti finansijske probleme.

Ljubav – Povlačenje i razmišljanje o prošlosti. Venera u Ribama ukazuje da ćete razviti romantična osećanja prema prijatelju.

Zdravlje – Slabije.

Mogući problemi za Blizance i Rakove

Blizanci

Posao – Ozbiljni razgovori sa kolegama i planovi za budućnost. Vaše ideje mogu da postanu konkretne, ali samo uz strpljenje jer će retrogradni Merkur u Ribama odložiti ostvarivanje planova.

Ljubav – Venera u Ribama donosi vam skrivene simpatije na radnom mestu. Retrogradni Merkur u Ribama od 26. će vam doneti i pozive iz prošlosti.

Zdravlje – Dobro.

Rak

Posao – Fokus je na odgovornosti i autoritetu. Neko prati vaš rad, pa je veoma važno da pokažete profesionalnost. Retrogradni Merkur vas upozorava da pazite šta potpisujete kako ne biste bili prevareni.

Ljubav – Saturn u Ovnu donosi novu eru u emotivnim odnosima. Iako smatrate da je putovanje rešenje, istina je da ćete morati da napravite kompromis između posla i partnerstva.

Zdravlje – Lošije.

Lav

Posao – Širite planove ka inostranstvu, ali morate da budete realni. Zbog uticaja retrogradnog Merkura u Ribama od 26. februara novac će početi da kasni.

Ljubav – Idealizacija partnera može da vas dovede u razočaranje. Lavovi koji su u braku moraće da imaju više tolerancija za partnerove potrebe.

Zdravlje – Osetljivo.

Devica

Posao – Vaš vladar Merkur, kreće retrogradno 26. februara i donosi loš period za donošenje odluka. Budite realni i ne prenagljujte sa odlukama.

Ljubav – Duboke emocije, ali i strah od ranjivosti. Zbog retrogradnog Merkura će mnoge Device biti zarobljene u prošlosti.

Zdravlje – Poboljšanje.

Vaga

Posao – Partnerstva se testiraju. Ozbiljni razgovori, ali i nejasni dogovori. Sve što se godinama „guralo pod tepih“ mora da ispliva na površinu.

Ljubav – Saturn donosi karmičke lekcije u odnosima. Neptun u Ovnu vam stvara idealizaciju. Potrebno je da vidite partnera kakav jeste, a ne kakog vi želite.

Zdravlje – Lošije.

Vreme važnih odluka

Škorpija

Posao – Rad, disciplina i zdravlje. Imaćete mnogo obaveza i sistem rada će da se menja, što može teško da vam padne.

Ljubav – Emocije pokazujete kroz dela. Venera u Ribama ukazuje da gajite romantična osećanja prema jednoj osobi. Retrogradni Merkur u Ribama donosi vam obnavljanje kontakata sa starim prijateljima.

Zdravlje – Posao vam ugrožava zdravlje.

Strelac

Posao – Imate puno ideja, ali ne i potrebu da ih sprovedete u delo. Moguć je rad od kuće ili projekat iz vašeg doma.

Ljubav – Retrogradni Merkur vas vraća u prošlost, tako da očekujete poziv od bivšeg partnera. Ribe i Vodolije će biti aktuelne u ovom periodu.

Zdravlje – Bolje.

Jarac

Posao – Saturn u Ovnu vam ne odgovara, pa imajte u vidu da će porodični problemi uticati i na poslovnu situaciju. Radićete pod pritiskom.

Ljubav – Imate komplikovanu situaciju u porodici koju morate da rešite. Biće i problema oko stana. Slobodni Jarčevi će flertovati porukama.

Zdravlje – Lošije.

Vodolija

Posao – Lako vam je da se iznervirate na poslu jer se oseća uticaj pomračenja Sunca i Marsa u vašem znaku. Probajte da ne donosite radikalne odluke.

Ljubav – Niste u dobroj fazi za početak emotivne veze. Mogući su povremeni susreti koji neće voditi nigde.

Zdravlje – Lošije.

Ribe

Posao – Finansije i vrednosti su u fokusu zbog uticaja Saturna u Ovnu. Neptun vam muti granicu između želje i realnosti, pa je veoma važno da budete praktični.

Ljubav – Retrogradni Merkur najviše će pogoditi vaše polje partnerstva. Zbog toga ćete biti rastrzani, a imaćete problem da razumete osobe koje su vam bliske.

Zdravlje – Slabije.

Pred kraj nedelje, Mesec ulazi u Lava, odražavajući energiju pomračenja iz prethodne nedelje. Ipak, najtačniji nedeljni horoskop do 2. marta predviđa da tranziti ove nedelje mogu da pomognu da napravimo planove i uravnotežimo našu energiju, dok se pripremamo za sledeće pomračenje.

