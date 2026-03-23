Najtačniji nedeljni horoskop: Kraj marta donosi prilike koje mnogi nisu očekivali

Najtačniji nedeljni horoskop za 23. - 29. mart donosi neočekivane poslovne i emocionalne prilike. Kraj marta će nekoga usrećiti.

Najtačniji nedeljni horoskop predviđa relativno mirnu nedelju za svaki horoskopski znak, jer sve konačno dolazi na svoje mesto nakon astrološki teškog početka meseca. Mesec u Blizancima počinje nedelju sa živom energijom koja olakšava upoznavanje ljudi i povezivanje sa njima.

Donosimo vam nedeljnu astrološku prognozu za period od 23. do 29. marta 2026. godine.

Najtačniji nedeljni horoskop

Ovan – iskrenost i malo više strpljenja

Posao: Početak nedelje donosi ubrzanje, ali i potrebu za boljom organizacijom. Kraj nedelje donosi jasnije rezultate ako ostanete dosledni.

Ljubav: Odnosi zahtevaju iskrenost i malo više strpljenja. Samci bi mogli da upoznaju nekoga kroz svakodnevne situacije.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na iscrpljenost.

Bik – stabilnost

Posao: Fokus će biti na stabilnosti i ispunjavanju obaveza. Ne dozvolite da vas tuđe odluke izbace iz ravnoteže.

Ljubav: Mogući su razgovori koji razjašnjavaju stare nesporazume. Samci razmišljaju o osobi iz prošlosti.

Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan odmor.

Blizanci – nove informacije

Posao: Nedelja donosi puno komunikacije i novih informacija. Biće važno da odvojite važno od nevažnog.

Ljubav: Flert i ležerni razgovori obeležiće dane. Neko bi mogao da pokaže više interesovanja nego što očekujete.

Zdravlje: Moguća je napetost zbog brzog tempa.

Rak – donosite dobre odluke

Posao: Intuicija vam pomaže da donosite dobre odluke. Obratite pažnju na detalje koje biste mogli da propustite.

Ljubav: Emocije su naglašene, a odnosi se produbljuju. Samci bi mogli da razviju simpatije prema nekome iz vašeg okruženja.

Zdravlje: Biće vam potrebno više mira i vremena za sebe.

Lav – saradnja

Posao: Želja za napretkom je jaka, ali je važno sarađivati sa drugima. Nedelja donosi priliku da se dokažete.

Ljubav: Privlačite pažnju, ali pazite na ego u vezama. Neko bi mogao da traži više pažnje.

Zdravlje: Osećate se dobro, ali ne preterujte sa svojim obavezama.

Devica – odgovornost i preciznost, opustite se

Posao: Organizovanost i preciznost donose rezultate. Neko bi mogao da zatraži vašu pomoć ili savet.

Ljubav: Analizirate više nego što je potrebno, što može stvoriti distancu. Pokušajte da se opustite.

Zdravlje: Moguća je blaga napetost, fizička aktivnost bi pomogla.

Vaga – ravnoteža i odmor su vam potrebni

Posao: Tražite ravnotežu između obaveza i privatnog života. Ne preuzimajte više nego što možete.

Ljubav: Mogući su nesporazumi ako se izbegava otvoren razgovor. Iskrenost donosi olakšanje.

Zdravlje: Potrebni su vam ravnoteža i odmor.

Škorpija – strasti su pojačane

Posao: Fokus i odlučnost vode vas ka vašem cilju. Izbegavajte sukobe sa kolegama.

Ljubav: Strasti su pojačane, ali i osetljivost. Pokušajte da ne reagujete impulsivno.

Zdravlje: Prekomerna napetost, pronađite način da se opustite.

Strelac – nove mogućnosti

Posao: Otvaraju se nove mogućnosti, ali će biti važno brzo reagovati. Nedelja donosi promene u planovima.

Ljubav: Želite slobodu, ali neko očekuje konkretniji pristup.

Zdravlje: Dobro raspoloženje, ali pazite na tempo.

Jarac – odgovornost i disciplina

Posao: Odgovornost i disciplina donose napredak. Ne dozvolite da vas tuđa mišljenja obeshrabre.

Ljubav: Držite emocije pod kontrolom, ali vaš partner traži više otvorenosti.

Zdravlje: Stabilno, ali pazite na umor.

Vodolija – neočekivane promene

Posao: Neočekivane promene zahtevaju prilagođavanje. Biće važno da ostanete mirni.

Ljubav: Moguća su iznenađenja u vezama. Neko bi mogao da pokaže interesovanje.

Zdravlje: Promenljivo raspoloženje, potrebna vam je pauza.

Ribe – kreativne ideje

Posao: Kreativne ideje dolaze do izražaja. Neko bi mogao da prepozna vaš trud.

Ljubav: Romantično raspoloženje, ali pazite na nerealna očekivanja.

Zdravlje: Potrebno vam je više opuštanja.

(Index.hr)

