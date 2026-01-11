Najtačniji nedeljni horoskop od 12. do 19. januara: Mlad Mesec u Jarcu donosi bogatstvo za 3 znaka

Najtačniji nedeljni horoskop donosi bogatstvo za tri znaka. Oni ulaze u period blagostanja kakvo nisu ni sanjali. Šta vama predviđa?

Najtačniji nedeljni horoskop od 12. do 19. januara donosi bogatstvo za tri znaka. Šta vama predviđa u poslu, ljubavi i zdravlju?

Mlad Mesec u Jarcu njima donosi bogatstvo

Ovan

Posao – Na poslu vas očekuje dinamična nedelja, biće dosta obaveza, ali i prilika da se dokažete pred nadređenima.

Ljubav – Posao vam oduzima dosta vremena, ali probajte da pronađete prostora i za partnera. Ne opterećujte bliske ljude poslovnim problemima.

Zdravlje – Slabije.

Bik

Posao – Poslovno je važno da ostanete strpljivi i ne forsirate stvari jer rezultati dolaze sporije, ali sigurno. Mogućnost putovanja radi posla, ali i upisivanje kursa.

Ljubav – U ljubavi stabilnost dolazi u prvi plan, zauzeti jačaju poverenje, dok slobodne može privući osoba iz poslovnog okruženja. Mlad Mesec u Jarcu je povoljan za putovanja.

Zdravlje – Odlično.

Idealna nedelja

Blizanci

Posao – Idealna nedelja za završavanje pitanja nasledstva. Moguće je da dobijete i sponzorstvo za poslovni projekat.

Ljubav – Ljubav zahteva stabilne osnove, tako da ćete morati da dokažete sve ono što ste obećavali partneru.

Zdravlje – Dobro.

Rak

Posao – Osećate pojačan pritisak na poslu, pre svega jer ste sami sebi postavili visoke standarde. Zbog toga ste opterećeni i mislite da niste uspešni.

Ljubav – U ljubavi se budi potreba za sigurnošću i emocijama, zauzeti Rakovi produbljuju odnos, a slobodni mogu da obnove kontakt sa nekim iz prošlosti.

Zdravlje – Slabije.

Lav

Posao – Na poslu dolazi prilika da se istaknete i preuzmete vođstvo, ali obratite pažnju na impulsivne odluke. Mogućnost nove poslovne ponude.

Ljubav – Mešate ljubav i posao i to vam je interesantno. Osoba koju poznajete preko posla može da vam postane partner.

Zdravlje – Slabije.

Devica

Posao – Poslovno se fokusirate na detalje i završavanje započetih obaveza, što vam donosi pohvale. Veoma ste kreativni, pa možete i hobi da pretvorite u biznis.

Ljubav – Idealan period godine za početak nove romanse. Mlad Mesec u Jarcu donosi vam šansu za novi početak u ljubavi.

Zdravlje – Odlično.

Teškoće sa zdravljem

Vaga

Posao – Na poslu se traži balans između vaših želja i zahteva drugih, a timski rad je ključ uspeha. Porodične probleme nemojte da nosite na posao.

Ljubav – Zbog otežavajućih porodičnih okolnosti ne znate kako da pokažete svoja osećanja. Neko vrši pritisak na vas, što vam otežava sve odnose.

Zdravlje – Lošije.

Škorpija

Posao – Poslovno osećate jak fokus i odlučnost, tako da je ovo je dobra nedelja za važne poteze i strategiju. Očekuju vas važni pozivi i dobre odluke.

Ljubav – Imaćete razgovor sa osobom do koje vam je stalo. To može da unapredi vaš odnos u narednom periodu. Slobodne Škorpije mogu da očekuju poziv koji se ne odbija.

Zdravlje – Dobro.

Strelac

Posao – Na poslu vam se otvaraju nove mogućnosti, ali i prilike za dobru zaradu. Vis ste jedan od najstabilnijih znakova na finansijskom planu u ovom periodu.

Ljubav – Umesto srca slušate razum, tako da vam je teško bilo kome emotivno da se prepustite. Probajte više da se opuštate.

Zdravlje – Dobro.

Zdravlje odlično

Jarac

Posao – Poslovno ste u snažnoj fazi, pa trud koji ulažete sada daje konkretne rezultate. Mlad Mesec u vašem znaku 18. januara donosi vam novi početak.

Ljubav – U ljubavi ste ozbiljni i usmereni na dugoročnu stabilnost, zauzeti učvršćuju odnos, dok slobodni mogu da započnu vezu sa jasnim namerama.

Zdravlje – Odlično.

Vodolija

Posao – Na poslu se mnogo toga dešava iza zatvorenih vrata. Zbog toga ne znate kakvo je realno stanje stvari. Sačekajte sa odlukama do 20. januara.

Ljubav – Privlačno vam je sve što je tajno. Zbog toga ste spremni da uđete u odnos za koji niko ne zna.

Zdravlje – Psihološki problemi.

Neočekivana ljubav

Ribe

Posao – Kontakti sa prijateljima će vam biti od velike pomoći na poslu. Mogućnost ostvarivanja snova na poslu uz pomoć pravih osoba.

Ljubav – Najtačniji nedeljni horoskop donosi vam uspeh u ljubavi. Mlad Mesec u Jarcu krajem sedmice (18. januar) je dobar za druženje, a upravo iz takvog jednog prijateljstva može da se rodi i ljubav.

Zdravlje – Dobro.

(Krstarica/Informer)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com