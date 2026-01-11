Najtačniji nedeljni horoskop od 12. do 19. januara: Mlad Mesec u Jarcu donosi bogatstvo za 3 znaka

Najtačniji nedeljni horoskop od 12. do 19. januara donosi bogatstvo za tri znaka. Šta vama predviđa u poslu, ljubavi i zdravlju?
Mlad Mesec u Jarcu njima donosi bogatstvo
Ovan
Posao – Na poslu vas očekuje dinamična nedelja, biće dosta obaveza, ali i prilika da se dokažete pred nadređenima.
Ljubav – Posao vam oduzima dosta vremena, ali probajte da pronađete prostora i za partnera. Ne opterećujte bliske ljude poslovnim problemima.
Zdravlje – Slabije.
Bik
Posao – Poslovno je važno da ostanete strpljivi i ne forsirate stvari jer rezultati dolaze sporije, ali sigurno. Mogućnost putovanja radi posla, ali i upisivanje kursa.
Ljubav – U ljubavi stabilnost dolazi u prvi plan, zauzeti jačaju poverenje, dok slobodne može privući osoba iz poslovnog okruženja. Mlad Mesec u Jarcu je povoljan za putovanja.
Zdravlje – Odlično.
Idealna nedelja
Blizanci
Posao – Idealna nedelja za završavanje pitanja nasledstva. Moguće je da dobijete i sponzorstvo za poslovni projekat.
Ljubav – Ljubav zahteva stabilne osnove, tako da ćete morati da dokažete sve ono što ste obećavali partneru.
Zdravlje – Dobro.
Rak
Posao – Osećate pojačan pritisak na poslu, pre svega jer ste sami sebi postavili visoke standarde. Zbog toga ste opterećeni i mislite da niste uspešni.
Ljubav – U ljubavi se budi potreba za sigurnošću i emocijama, zauzeti Rakovi produbljuju odnos, a slobodni mogu da obnove kontakt sa nekim iz prošlosti.
Zdravlje – Slabije.
Lav
Posao – Na poslu dolazi prilika da se istaknete i preuzmete vođstvo, ali obratite pažnju na impulsivne odluke. Mogućnost nove poslovne ponude.
Ljubav – Mešate ljubav i posao i to vam je interesantno. Osoba koju poznajete preko posla može da vam postane partner.
Zdravlje – Slabije.
Devica
Posao – Poslovno se fokusirate na detalje i završavanje započetih obaveza, što vam donosi pohvale. Veoma ste kreativni, pa možete i hobi da pretvorite u biznis.
Ljubav – Idealan period godine za početak nove romanse. Mlad Mesec u Jarcu donosi vam šansu za novi početak u ljubavi.
Zdravlje – Odlično.
Teškoće sa zdravljem
Vaga
Posao – Na poslu se traži balans između vaših želja i zahteva drugih, a timski rad je ključ uspeha. Porodične probleme nemojte da nosite na posao.
Ljubav – Zbog otežavajućih porodičnih okolnosti ne znate kako da pokažete svoja osećanja. Neko vrši pritisak na vas, što vam otežava sve odnose.
Zdravlje – Lošije.
Škorpija
Posao – Poslovno osećate jak fokus i odlučnost, tako da je ovo je dobra nedelja za važne poteze i strategiju. Očekuju vas važni pozivi i dobre odluke.
Ljubav – Imaćete razgovor sa osobom do koje vam je stalo. To može da unapredi vaš odnos u narednom periodu. Slobodne Škorpije mogu da očekuju poziv koji se ne odbija.
Zdravlje – Dobro.
Strelac
Posao – Na poslu vam se otvaraju nove mogućnosti, ali i prilike za dobru zaradu. Vis ste jedan od najstabilnijih znakova na finansijskom planu u ovom periodu.
Ljubav – Umesto srca slušate razum, tako da vam je teško bilo kome emotivno da se prepustite. Probajte više da se opuštate.
Zdravlje – Dobro.
Zdravlje odlično
Jarac
Posao – Poslovno ste u snažnoj fazi, pa trud koji ulažete sada daje konkretne rezultate. Mlad Mesec u vašem znaku 18. januara donosi vam novi početak.
Ljubav – U ljubavi ste ozbiljni i usmereni na dugoročnu stabilnost, zauzeti učvršćuju odnos, dok slobodni mogu da započnu vezu sa jasnim namerama.
Zdravlje – Odlično.
Vodolija
Posao – Na poslu se mnogo toga dešava iza zatvorenih vrata. Zbog toga ne znate kakvo je realno stanje stvari. Sačekajte sa odlukama do 20. januara.
Ljubav – Privlačno vam je sve što je tajno. Zbog toga ste spremni da uđete u odnos za koji niko ne zna.
Zdravlje – Psihološki problemi.
Neočekivana ljubav
Ribe
Posao – Kontakti sa prijateljima će vam biti od velike pomoći na poslu. Mogućnost ostvarivanja snova na poslu uz pomoć pravih osoba.
Ljubav – Najtačniji nedeljni horoskop donosi vam uspeh u ljubavi. Mlad Mesec u Jarcu krajem sedmice (18. januar) je dobar za druženje, a upravo iz takvog jednog prijateljstva može da se rodi i ljubav.
Zdravlje – Dobro.
(Krstarica/Informer)
